La Juve di Thiago Motta: come giocherà e quali giocatori gli servono

La Juve di Thiago Motta: i giocatori

Tutto questo è adattabile a una Juve che ha costruito fisiologicamente le proprie certezze nella capacità di giocare coi reparti corti in un fazzoletto di campo, nel sacrificio delle punte, nelle marcature preventive e preferendo che a gestire il pallone fossero gli avversari? Allegri ha fatto di necessità virtù non possedendo un centrocampo dinamico, avendo poca rapidità ma tanti muscoli nel terzetto difensivo e avendo a disposizione un centravanti d’area come Vlahovic anziché mobile e tutto-campo in stile Zirkzee. Insomma, i concetti saranno pure trasferibili a costo zero ma i calciatori vanno pagati. Se dovesse sposare il progetto Juve, comunque, Motta ripartirebbe dal 4-3-3; chiedendo a Cambiaso di tornare a fare il terzino (anziché l’esterno) emulando le scorribande di Posch e abbinando al marcatore purissimo Bremer (clausola permettendo) un centrale più rapido e d’impostazione in stile Calafiori. Magari proprio “Ruspa”, come ormai lo chiamano anche a Bologna. Con l’uscita già certa di Alex Sandro e le difficoltà difensive di Kostic e Iling-Junior, poi, il mercato dovrà consegnargli un vero terzino sinistro. Il dinamismo a centrocampo potrebbe darlo Koopmeiners, non a caso in cima alla lista dei desideri di Giuntoli e pure di Motta, che in lui rivede un Ferguson al quadrato. In attacco Soulé potrebbe anche rientrare alla base per restare: «Matias sta facendo una grande stagione, non solo per i gol - ha detto di recente Motta - Secondo me è un giocatore completo che può stare in una big». Con Chiesa da far rinnovare (scadenza 2025) e Yildiz già blindato, il reparto avrebbe bisogno giusto di un altro esterno per completare le coppie. La SuperChampions e il Mondiale impongono rotazioni e turnover. Questo non sarà un problema: al Bologna Thiago ha fatto giocare tutti e tanto al punto che solo Bonifazi, Corazza, Pyyhtiä, Castro, Karlsson e van Hooijdonk risultano sotto i 400’ di impiego.