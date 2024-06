Juve, il piano per arrivare a Koopmeiners: i nomi sul mercato

TORINO - La Juve fa cassa per Koopmeiners. Il campione dell’Atalanta è il grande obiettivo del mercato estivo che avvierà la stagione del necessario ritorno al vertice. Come conferma Dusan Vlahovic dal ritiro della Serbia: «Apriamo un nuovo ciclo, abbiamo molti giovani giocatori ma sicuramente punteremo al titolo». E alla Continassa gli sforzi sono in gran parte dedicati alla trattativa per l’olandese. Con il giocatore c’è già un’intesa: i contatti con il suo entourage sono ormai datati e hanno portato a un accordo di massima per un quinquennale da 4-4,5 milioni a stagione. Di più: il giocatore si sarebbe detto disposto ad aspettare la Signora tutto il tempo necessario. L’Atalanta, da parte sua, non fa sconti: chiede 60 milioni dopo averne rifiutati 50 la scorsa estate dal Napoli. La stagione appena conclusa, proprio con Koopmeiners protagonista, ha fatto ulteriormente schizzare verso l’alto la quotazione. L’intenzione della Juve sarebbe quella di abbassare l’esborso in contanti inserendo una contropartita tecnica ma l’Atalanta non accetta. E allora la strategia del dt bianconero Giuntoli è indirizzata al sacrificio di alcuni dei gioielli sbocciati nella Next Gen che sono attualmente in prima squadra o che rientrano dai prestiti. La linea è quella di non cedere i top player - a meno di offerte da capogiro che imporrebbero per forza una riflessione - ma di creare appunto il tesoretto con la cessione di alcuni giovani.