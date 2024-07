Juve e Chiesa mai così lontani: Fede rischia di finire ai margini

Con un guizzo dei suoi, quelli che all’Europeo non si sono quasi mai visti, Federico Chiesa il 15 maggio ha tentato una fuga in avanti. Sarà stata l’euforia della Coppa Italia appena vinta all’Olimpico, o la sensazione che da lì a breve sarebbe decollato un nuovo progetto tecnico, ma Fede con un gran sorriso disse: «Io voglio rimanere in questa grande società, voglio riportare il club dove merita». Le sue intenzioni sono ancora lì, servite sul vassoio di Giuntoli, eppure la trattativa per il rinnovo non ha mai decollato perché sono mancate - e mancano tuttora - le condizioni basilari per proseguire il matrimonio: un’intesa di massima sulle cifre e una fiducia pressoché totale da parte dell’allenatore. A proposito di nozze: Fede il 20 luglio dirà “sì” alla sua Lucia e fino a quella data vorrebbe concentrarsi solo sul lieto evento. Assolutamente legittimo, anche se questa volontà di temporeggiare e concentrarsi su altri pensieri (prima la Nazionale, ora la cerimonia) potrebbe avergli fatto perdere il treno per Roma. In qualsiasi caso, non sono trascorsi neppure due mesi da quella dichiarazione d’amore verso i colori bianconeri e invece sembra passata un’era.