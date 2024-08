Juve-Brest, i convocati di Thiago Motta: la decisione su Chiesa

Altro indizio sul futuro ormai deciso di Federico Chiesa . L'esterno della Juventus non è stato convocato da Thiago Motta per l'amichevole di questa sera a Pescara contro il Brest . Ennesima conferma sulla previsione dell'addio da parte di Chiesa. Un epilogo chiaro già dopo l'ultimo incontro con Thiago Motta .

Juve, la scelta su Chiesa e i convocati

Chiesa ha il contratto in scadenza tra un anno, non ha rinnovato e si sta guardando attorno per ripartire altrove. Si allena con il gruppo ma ora salterà la prossima amichevole. Ecco l'elenco dei convocati:

Portieri: Pinsoglio, Di Gregorio, Perin, Daffara.

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Cambiaso, Cabal, Savona, Barbieri, Rouhi.

Centrocampisti: Locatelli, Adzic, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz

Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Weah, Sekulov, Mbangula.