Juve-Brest diretta: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Juve-Brest, la cronaca

Nuova amichevole per la Juventus. Dopo il ko contro il Norimberga sfida al Brest all'Adriatico di Pescara. Test importante per valutare i progressi della formazione bianconera allenata da Thiago Motta. Thiago dovrebbe ripartire dalla Juve del secondo tempo di Norimberga, quella più vicina al vero e che aveva fatto una impressione decisamente migliore di quella della prima frazione di gioco, pur subendo due gol evitabili nei minuti finali. Senza Miretti, ai box per una frattura al piede destro, potrebbe esserci una grande occasione da titolare per il talento montenegrino Adzic alle spalle di Vlahovic