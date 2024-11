Juve, il piano per gennaio: chi sono i 4 colpi che vuole Giuntoli

Gennaio è vicino e il calciomercato della Juventus registra dei nuovi sussulti. Perché l’intento condiviso alla Continassa non è quello di rafforzare solo la difesa, in piena emergenza dopo gli infortuni di Bremer e Cabal. Nei piani di Giuntoli la squadra andrebbe migliorata anche a centrocampo (in caso di un’uscita del reparto) e ovviamente in attacco, per consegnare a Thiago Motta un vice-Vlahovic pronto subito, considerando l’incertezza sul recupero di Milik. Uno dei nomi del nostro campionato in cima alla preferenze della società bianconera resta Lorenzo Lucca. Dopo il passaggio a vuoto all’Ajax, il goleador sta vivendo una stagione molto positiva con sei reti all’attivo e una valutazione di mercato in netta crescita. L’Udinese, si sa, non ha intenzione di venderlo a gennaio ed ha rimandato ogni discorso a giugno. Ma da Torino partiranno sicuramente nuove telefonate per capire i costi dell’affare. L’opportunità invernale si chiama invece Beto. Il portoghese non si è imposto in Inghilterra e l’Everton ha aperto alla sua cessione. Giuntoli tra l’altro lo conosce bene per averlo seguito anche ai tempi del Napoli, quando vestiva la maglia dell’Udinese. Anche il Toro ha preso informazioni.