Caso Douglas Luiz, la decisione della Juve: non lascerà correre 

Dopo la rottura, le diplomazie sono al lavoro. Douglas Luiz non si è presentato giovedì al raduno della Juventus, compiendo il gesto che, di fatto, porta al termine la sua avventura in Italia. Ieri il club bianconero e gli agenti del centrocampista brasiliano hanno avuto un contatto in cui si è fatto il punto della situazione: la Continassa non ha preso bene (eufemismo) il comportamento del calciatore e infatti ha confermato che saranno presi provvedimenti disciplinari. Douglas, in sostanza, verrà multato e la mano non sarà certo leggera. L’entourage dell’ex Aston Villa ha spiegato che il giocatore si presenterà a Torino la prossima settimana per riprendere gli allenamenti; nell’’occasione è prevedibile che ci sia anche un confronto diretto con la dirigenza in cui dovrà spiegare le ragioni dello strappo. L’orizzonte, in ogni caso, non cambia. La stagione del brasiliano è stata fallimentare, come confermano le sole 27 presenze per complessivi 877 minuti in campo, con zero gol segnati, zero assist e due rigori causati. Troppo poco per chi è stato pagato 50 milioni e sarebbe dovuto diventare il valore aggiunto in grado di far svoltare il centrocampo bianconero. D’altra parte Douglas era arrivato con un bagaglio di 10 reti e 10 assist realizzati con l’Aston Villa nel 2023-24.