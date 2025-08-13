Juve, spunta Andrey Santos anche se costa molto

È casting per il centrocampo di casa Juventus? L'ultima idea porta ad Andrey Santos, arrivato a inizio 2023 al Chelsea dove ha giocato solamente quattro gare, tutte nell'ultimo vittorioso Mondiale per Club, dopo un'ottima stagione allo Strasburgo. È stato uno dei pochi a essere aggiunto alla rosa dopo l'anno e mezzo in Francia: Renato Veiga, per fare un esempio molto vicino ai bianconeri, è stato escluso, così come tolto dalla lista per la prossima annata. E dunque - sia detto non troppo per inciso - occhio al suo profilo per un eventuale ritorno, ma sarà eventualmente un'operazione degli ultimi giorni di mercato: 15 presenze, 1 assist e 1196 minuti per il difensore centrale portoghese nella scorsa stagione in bianconero tra Serie A e Champions.
Juve su Andrey Santos, cifre e formule
Tornando ad Andrey Santos, il suo buon rendimento degli ultimi tempi incide sul prezzo che oggi risulta essere decisamente alto per il brasiliano, in odore di Seleçao e che vorrebbe giocare i Mondiali dell'estate 2026. La valutazione è intorno ai 40 milioni e, in caso, bisognerebbe lavorare su un prestito, formula non gradita ai Blues.
Juve, le scelte
Resterà da capire quali possano essere le prossime mosse a centrocampo, anche se tutto dipende dalla cessione di Douglas Luiz. Perché Koopmeiners è considerato da Tudor come un possibile jolly, anche mediano davanti alla difesa e non sulla linea dei trequartisti, dunque una volta salutato (eventualmente) l'ex Aston Villa - che continua ad avere un accordo con il Nottingham Forest a cifre più alte rispetto a quelle percepite attualmente, ma non c'è intesa fra le società sull'obbligo di riscatto - arriverà un profilo, sebbene non sia impossibile pensare anche a un'aggiunta con caratteristiche più offensive. Rimane in piedi la pista Matt O'Riley, del Brighton, proposto qualche settimana fa e più semplice da raggiungere economicamente. Quasi impraticabile quella che porta a Morten Hjulmand: il danese piace e vorrebbe ritornare in Italia dopo le stagioni al Lecce, ma lo Sporting di Lisbona non ha intenzione di svendere e chiede i 60 milioni della clausola risolutoria: troppo. Onerosissima un'operazione Sandro Tonali, poiché considerato chiave dal Newcastle oltre a guadagnare più di 8 milioni di euro a stagione. Da non escludere un tentativo in extremis per Franck Kessie, che da par suo deve risolvere la situazione con il proprio club a un anno dalla scadenza. Per un eventuale addio di Miretti al Napoli non è cambiato granché, come per i tanti altri fronti aperti in casa Juve. Così c'è tanto rumore per nulla? Non è (ancora) dato sapere, ma gli scenari dovrebbero cambiare in fretta. La sensazione è che, almeno rispetto all'anno scorso, non ci sia intenzione di forzare la rivoluzione: così facendo il rischio è quello di non riuscire a cedere nessuno, consegnando a Tudor una nuova Juve che assomiglia molto a quella vecchia. Solo con David (e Joao Mario) in più. Non è detto che sia poi così male.
