Juve, spunta Andrey Santos anche se costa molto

Il brasiliano del Chelsea grazie al buon rendimento allo Strasburgo ha un valore di 40 milioni: è alto
Andrea Losapio

È casting per il centrocampo di casa Juventus? L'ultima idea porta ad Andrey Santos, arrivato a inizio 2023 al Chelsea dove ha giocato solamente quattro gare, tutte nell'ultimo vittorioso Mondiale per Club, dopo un'ottima stagione allo Strasburgo. È stato uno dei pochi a essere aggiunto alla rosa dopo l'anno e mezzo in Francia: Renato Veiga, per fare un esempio molto vicino ai bianconeri, è stato escluso, così come tolto dalla lista per la prossima annata. E dunque - sia detto non troppo per inciso - occhio al suo profilo per un eventuale ritorno, ma sarà eventualmente un'operazione degli ultimi giorni di mercato: 15 presenze, 1 assist e 1196 minuti per il difensore centrale portoghese nella scorsa stagione in bianconero tra Serie A e Champions.

Juve su Andrey Santos, cifre e formule

Tornando ad Andrey Santos, il suo buon rendimento degli ultimi tempi incide sul prezzo che oggi risulta essere decisamente alto per il brasiliano, in odore di Seleçao e che vorrebbe giocare i Mondiali dell'estate 2026. La valutazione è intorno ai 40 milioni e, in caso, bisognerebbe lavorare su un prestito, formula non gradita ai Blues.

Tutte le news di Calciomercato Juventus

Juve, le scelte

Resterà da capire quali possano essere le prossime mosse a centrocampo, anche se tutto dipende dalla cessione di Douglas Luiz. Perché Koopmeiners è considerato da Tudor come un possibile jolly, anche mediano davanti alla difesa e non sulla linea dei trequartisti, dunque una volta salutato (eventualmente) l'ex Aston Villa - che continua ad avere un accordo con il Nottingham Forest a cifre più alte rispetto a quelle percepite attualmente, ma non c'è intesa fra le società sull'obbligo di riscatto - arriverà un profilo, sebbene non sia impossibile pensare anche a un'aggiunta con caratteristiche più offensive. Rimane in piedi la pista Matt O'Riley, del Brighton, proposto qualche settimana fa e più semplice da raggiungere economicamente. Quasi impraticabile quella che porta a Morten Hjulmand: il danese piace e vorrebbe ritornare in Italia dopo le stagioni al Lecce, ma lo Sporting di Lisbona non ha intenzione di svendere e chiede i 60 milioni della clausola risolutoria: troppo. Onerosissima un'operazione Sandro Tonali, poiché considerato chiave dal Newcastle oltre a guadagnare più di 8 milioni di euro a stagione. Da non escludere un tentativo in extremis per Franck Kessie, che da par suo deve risolvere la situazione con il proprio club a un anno dalla scadenza. Per un eventuale addio di Miretti al Napoli non è cambiato granché, come per i tanti altri fronti aperti in casa Juve. Così c'è tanto rumore per nulla? Non è (ancora) dato sapere, ma gli scenari dovrebbero cambiare in fretta. La sensazione è che, almeno rispetto all'anno scorso, non ci sia intenzione di forzare la rivoluzione: così facendo il rischio è quello di non riuscire a cedere nessuno, consegnando a Tudor una nuova Juve che assomiglia molto a quella vecchia. Solo con David (e Joao Mario) in più. Non è detto che sia poi così male.

Tutte le news di Calciomercato Juventus

