Juve, svolta a un passo: ecco le chiavi per sbloccare Kolo Muani e Douglas Luiz

La telenovela è prossima al lieto fine. Kolo Muani nei prossimi giorni tornerà a Torino come nuovo giocatore della Juventus per rimanerci definitivamente. Dopo l'amichevole in famiglia con la Next Gen c'è stata un'impennata nella trattativa: la proprietà ha toccato con mano i problemi in avanti, considerato che Milik non gioca da più di un anno e che Vlahovic ha terminato il suo bonus con la tifoseria, venendo fischiato sia prima della partita che durante, complice un'opportunità fallita da pochi passi. Quindi oltre a Jonathan David, deputato titolare finora, serve un'alternativa di alto livello per giocare tre competizioni al meglio. Lì è maturata definitivamente l'idea di riprendere Kolo a prescindere dalle uscite, mentre il diktat era stato diverso: prima vendere e poi comprare, ma per un determinato tipo di attaccanti ci può volere tempo, poiché alle ultime curve il mercato si scalda e, come per Federico Chiesa l'agosto scorso, nascono trattative improvvise. Il francese ha dato la propria parola alla Juve da mesi e l'ha mantenuta nonostante gli interessamenti di vari club dalla Premier League. Si è trovato bene in Italia - ottimo nella partenza sprint con cinque gol in tre partite - e il Mondiale per Club gli ha fatto capire una volta di più di avere fatto la scelta giusta.