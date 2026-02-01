Juve su Icardi, Vlahovic risponde sui social: ecco cosa ha fatto sul suo profilo

Non c'è controprova, ma è inevitabile notare la coincidenza dei tempi. Perché non appena si sono diffuse le prime notizie di mercato sull'interesse della Juventus per Mauro Icardi, Dusan Vlahovic ha cambiato la sua foto profilo. E ha scelto uno scatto specifico: quello del retro della sua maglia. Mettendo in bella evidenza il "suo" numero 9.