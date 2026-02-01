Juve su Icardi, Vlahovic risponde sui social: ecco cosa ha fatto sul suo profilo
Non c'è controprova, ma è inevitabile notare la coincidenza dei tempi. Perché non appena si sono diffuse le prime notizie di mercato sull'interesse della Juventus per Mauro Icardi, Dusan Vlahovic ha cambiato la sua foto profilo. E ha scelto uno scatto specifico: quello del retro della sua maglia. Mettendo in bella evidenza il "suo" numero 9.
Vlahovic, messaggio al mondo Juve?
Semplice aggiornametno del profilo Instagram o messaggio indiretto? Non è dato sapere. Ma non è da escludere che, tra le righe, ci sia la tacita rivendicazione di Vlahovic del suo ruolo nella Juve. Di quello del centravanti, con il numero dei centravanti, sulle spalle. Finora Vlahovic ha totalizzato, tra tutte le competizioni, 162 presenze, 64 gol e 16 assist con i bianconeri.