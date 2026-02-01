Calciomercato diretta oggi, da Mateta a Zaragoza le ultime news e le trattative

Ultime ore di calciomercato. Sessione di riparazione vicina ai titoli di coda, con il penultimo giorno che può ancora regalare trattative importanti e colpi a sorpresa. Da Bryan Zaragoza a Jean-Philippe Mateta, passando per l'affare Boga-Juve e l'imminente trasferimento di Lookman all'Atletico Madrid, senza dimenticare quanto sta succedendo anche in Serie B e all'estero. Segui in diretta tutte le operazioni di oggi, domenica 1 febbraio, su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.