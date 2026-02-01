Calciomercato diretta oggi, da Mateta a Zaragoza le ultime news e le trattative
Ultime ore di calciomercato. Sessione di riparazione vicina ai titoli di coda, con il penultimo giorno che può ancora regalare trattative importanti e colpi a sorpresa. Da Bryan Zaragoza a Jean-Philippe Mateta, passando per l'affare Boga-Juve e l'imminente trasferimento di Lookman all'Atletico Madrid, senza dimenticare quanto sta succedendo anche in Serie B e all'estero. Segui in diretta tutte le operazioni di oggi, domenica 1 febbraio, su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
10:35
Maignan, telenovela finita: ufficiale il rinnovo con il Milan
Mike Maignan rinnova con il Milan fino al 30 giugno 2031, al termine di una lunga trattativa con il club rossonero. TUTTI I DETTAGLI
10:25
Mateta-Milan, ore decisive: cosa manca per il suo arrivo in Italia
L’attaccante non vede l’ora di arrivare in maglia rossonera ma il Crystal Palace aspetta il sostituto: dai segnali social all'offerta del Milan. COSA MANCA
10:15
Bryan Zaragoza, il nuovo Papu per la Roma
Lo spagnolo sta giocando in prestito al Celta Vigo ma è di proprietà del Bayern Monaco: esplosivo, veloce, fortissimo nell'uno contro uno. Perfetto per la Roma di Gasperini. ECCO BRYAN ZARAGOZA
10:01
Lookman verso l'Atletico Madrid: ecco l'offerta che ha convinto il nigeriano
L'attaccante dell'Atalanta ha detto sì all'Atletico Madrid di Simeone: ecco l'offerta che ha convinto il nigeriano. LE CIFRE
9:55
Fiorentina, tentativo per Rugani
Fiorentina su Daniele Rugani. Il nodo è la formula: chiesto il prestito secco, la Juve vuole l'obbligo. TUTTI I DETTAGLI
9:53
Pisa, Gilardino esonerato: Giampaolo in pole per sostituirlo
Pisa, esonerato il tecnico Alberto Gilardino: "Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra".
9:52
Inter, Jones per sbloccare la partenza di Frattesi
Corsa contro il tempo per l'Inter, a caccia di un nuovo centrocampista per sbloccare la partenza di Frattesi direzione Nottingham Forest: Jones obiettivo numero uno. LA SITUAZIONE
9:49
Boga alla Juve, è fatta: le immagini del suo arrivo
Visite mediche e firma per Jeremie Boga, prossimo acquisto della Juventus di Luciano Spalletti: è fatta per l'ex Sassuolo, scelto come vice Yildiz. IL SUO ARRIVO AL J MEDICAL
9:47
Roma, tutto su Bryan Zaragoza
Trattativa in corso tra Roma e Bayern Monaco per il trasferimento in Italia di Bryan Zaragoza, attualmente in prestito al Celta Vigo. Cresce la fiducia dopo le difficoltà riscontrate per arrivare a Sulemana.