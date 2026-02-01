Corriere dello Sport.it
domenica 1 febbraio 2026
Chiellini, tutta la verità su Icardi e Kolo Muani alla Juve: "Vlahovic non tornerà presto..."

Il dirigente bianconero fa il punto sul mercato: "Boga conosce il campionato italiano, Holm è affidabile". Poi sulle punte...
2 min

L'arrivo di Boga e Holm, la suggestione Icardi e la verità su Mateta. Giorgio Chiellini, a pochi minuti dall'inizio di Parma-Juventus, fa il punto sul mercato bianconero. Partendo dall'acquisto dell'ex attaccante di Sassuolo e Atalanta. "Boga? Cercavamo un ragazzo che potesse far rifiatare Yildiz, è stata un'occasione, conosce bene la Serie A e può fare la differenza a partita in corso. Aspettiamo un paio di settimane per farlo tornare in forma, siamo convinti che possa darci una mano".

Holm e la verità sull'attaccante

La Juventus ha chiuso l'arrivo di Holm, giudicato da Chiellini "un terzino affidabile, dispiace che Joao Mario non si sia integrato. C'è stata questa opportunità, con lui abbiamo una risorsa in più". Sull'attaccante: "Vlahovic non tornerà prestissimo, ha avuto un infortunio importante. Icardi? è stata una suggestione post conferenza del mister che aveva parlato di lui, ma non c'è stato niente di più e mi sento di escludere. Ci sono altri nomi, e ci riusciamo bene altrimenti abbiamo altri giocatori a disposizione. Mateta l'abbiamo valutato, poi abbiamo deciso di non procedere per i costi, grande rispetto comunque per un giocatore importante. Kolo Muani è del Tottenham, questa la realtà".

