Salah alla Juve, il ds Ottolini: "Ad oggi nulla di vero"
Momo Salah ha già annunciato la fine della storia d'amore tra lui e il Liverpool. Le lacrime e la commozione erano inevitabili e si possono riassumere facilmente così: 439 presenze, 257 gol, 122 assist e 9 trofei con i Reds. I numeri sono spaventosi e sono ancora in aggiornamento in questo finale di stagione. Dalla prossima annata, però, l'ex Roma cambierà maglia e il suo futuro è ancora tutto da definire. Si è parlato anche di un ritorno nel campionato italiano dove l'attaccante egiziano ha militato dal 2015 al 2017, giocando con Fiorentina e Roma. Probabilmente, non sarà la Juventus la sua prossima destinazione, come confermato dal direttore sportivo bianconero, Marco Ottolini.
Il ds Ottolini allontana Salah dalla Juve
In un’intervista esclusiva al portale 365Scores, il ds juventino ha fatto chiarezza circa alcune voci di una trattativa della Juve per portare Salah a Torino: "Quello che si dice riguardo a negoziati per ingaggiare Mohamed Salah non è vero. In questo momento non c’è assolutamente nulla al riguardo". Da scartare, quindi, almeno per il momento, la candidatura di Salah per Spalletti, per il quale la Juventus ha intenzione di costruire un instant team di campioni per tornare a vincere in Italia ed essere competitivi in Europa: Alisson, Lewandowski e Bernardo Silva sono alcuni dei nomi altisonanti avvicinati ai bianconeri, dai quali, ormai, possiamo escludere Salah.
I club italiani contro cui ha segnato Salah
Altri numeri su Salah: in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma ha segnato contro 15 diversi club realizzando 34 gol, tra cui la Juventus, ma anche Milan, Inter e Napoli, tra le principali big del campionato italiano. Tra le vittime anche Sassuolo, Torino e Sampdoria. La sua esperienza in Italia ha rappresentato una svolta importante nella sua carriera e i suoi gol e la sua capacità di fornire assist sono stati decisivi per l'inizio della storia d'amore con il Liverpool nel 2017.