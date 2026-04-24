Salah alla Juve, il ds Ottolini: "Ad oggi nulla di vero"

Momo Salah ha già annunciato la fine della storia d'amore tra lui e il Liverpool. Le lacrime e la commozione erano inevitabili e si possono riassumere facilmente così: 439 presenze, 257 gol, 122 assist e 9 trofei con i Reds. I numeri sono spaventosi e sono ancora in aggiornamento in questo finale di stagione. Dalla prossima annata, però, l'ex Roma cambierà maglia e il suo futuro è ancora tutto da definire. Si è parlato anche di un ritorno nel campionato italiano dove l'attaccante egiziano ha militato dal 2015 al 2017, giocando con Fiorentina e Roma. Probabilmente, non sarà la Juventus la sua prossima destinazione, come confermato dal direttore sportivo bianconero, Marco Ottolini.