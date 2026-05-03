Kolo Muani in pole, spunta anche Gonzalo Garcia: la lista di mercato della Juve, tutti i nomi

Fra i nomi valutati per l'attacco della Juventus c'è anche quello di Gonzalo Garcia . L'attaccante del Real Madrid - protagonista soprattutto al Mondiale per Club - è stato accostato a gennaio, quando non c'erano i presupposti per acquistarlo. Piace e potrebbe essere una mossa alla Morata - più di dieci anni più tardi - cioè un acquisto a titolo definitivo , sì, ma con la recompra a favore dei blancos , con una cifra (parecchio) più alta. La concorrenza è però nutrita e lo stesso Garcia vorrà valutare qual è il miglior progetto per il suo futuro prossimo. È stato proposto Nicholas Jackson, ma è difficile per i costi molto alti, mentre Kolo Muani è la prima scelta . Per ora il Tottenham non ha intenzione di riscattarlo, ma da qui alla fine della stagione può succedere ancora molto.

Juve, arriverà un attaccante in estate: Vlahovic discorso parallelo

A PRESCINDERE. Arriverà un centravanti, qualsiasi sia la decisione finale sulla telenovela Dusan Vlahovic che, nel frattempo, continua a tenere banco. Perché non ha ancora detto di sì, mentre i suoi compagni - ultimo in ordine di tempo è Locatelli - stanno rinnovando uno a uno. Il padre Milos si sta spendendo in prima persona, ma il cambio di agente avverrà a giro breve di posta. Da capire se poi potrà essere un'opzione per una squadra straniera: il Bayern Monaco ha Harry Kane ma potrebbe decidere per un altro inserimento, il Barcellona perderà Lewandowski (che chiede uno stipendio di circa 8 milioni annui).

Le possibili cessioni eccellenti

DOMINO. Chi ha diversi estimatori è Pierre Kalulu, così l'idea è quella di rinnovargli il contratto, alzandogli l'ingaggio, sulla scia di quanto successo con McKennie e Yildiz. La valutazione è da 40-45 milioni ed è a bilancio per 12. La sensazione è che fra i cedibili ci siano Gatti e Cambiaso - che sarebbero una plusvalenza pressoché totale - oltre ai vari Cabal, David, Openda e il rientrante Joao Mario. Ritornerà Douglas Luiz perché difficilmente l'Aston Villa vorrà riscattarlo, ed è a bilancio per 25 milioni, mentre l'Atletico vuole tenere Nico Gonzalez, ma considera eccessiva la cifre per il riscatto, volendone spendere intorno ai venti. Verrà presentata una proposta a Senesi, non troppo distante rispetto a quella del Tottenham, anche se Spalletti vorrebbe un difensore centrale di alto livello da affiancare a un Bremer al quale non è ancora stato proposto nessun rinnovo e ha una clausola da 54 milioni. Per il centrocampo il nome giusto è quello di Bernardo Silva, che vorrebbe giocare a Barcellona, occhio al Galatasaray che è pronto alla maxi offerta, con Gundogan attivo per spon sorizzare la Turchia.