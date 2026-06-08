Sorloth e la Juve sono sempre più vicini: cosa manca per chiudere e tutti i dettagli sul contratto

TORINO - Sorloth , ecco il sì. La Juve compie un altro passo verso il traguardo del primo acquisto dell’estate incassando l’intesa con l’ attaccante norvegese sui termini del contratto . Un secondo ok , quindi, dopo quello iniziale dei giorni scorsi con cui il gigante dell’Atletico Madrid aveva aperto alla possibilità di un’avventura in Italia , aprendo di fatto la trattativa . I bianconeri hanno colto al volo l’opportunità e approfondito il dialogo con l’entourage di Alexander arrivando a una identità di vedute sulla durata del rapporto e sull’ ingaggio . Juve e Sorloth hanno trovato la quadratura del cerchio per un accordo di quattro anni - che potrebbero anche avere la formula di tre anni più opzione per il quarto - con uno stipendio di 4 milioni netti a stagione . Un incremento significativo rispetto ai 3 milioni che il giocatore guadagna attualmente dai Colchoneros , ma comunque ampiamente nei parametri della Continassa . Le sirene della Premier sono cresciute di intensità nelle ultime ore: mettere questa pietra è dunque importante .

Juve, i binari paralleli con l'Atletico

Non è ancora fatta perché il capitolo successivo della storia riguarda la ricerca dell’intesa con l’Atletico Madrid. Il confronto è già partito durante la scorsa settimana ed è stato favorito sia dall’apertura degli spagnoli a trattare, sia dall’altro affare che i due club stanno cercando di annodare, ovvero la permanenza in Spagna di Nico Gonzalez. Le questioni viaggiano su binari paralleli, non sarà uno scambio di giocatori. Per Sorloth i Colchoneros chiedono 30 milioni, investimento che rientra negli standard bianconeri; diverso il discorso per Nico, che non è stato riscattato (volutamente) dall’Atletico ai 32 milioni pattuiti l’estate scorsa con la Juve, per cercare uno sconto. L’argentino però intende restare alle dipendenze di Simeone e quindi i due club stanno lavorando per esaudire questa volontà. I Colchoneros non vorrebbero andare oltre un investimento di 22-23 milioni più bonus, cifra distante dai 30 che sono l’obiettivo di incasso della Juve. La distanza per non appare un ostacolo insormontabile perché un possibile punto d’incontro potrebbe trovarsi a 25 milioni più bonus, così da salire fino a quota 27-28.

Juve, perché Sorloth

Che cosa guadagnerebbe la Juve con Sørloth? Innanzitutto, chiudendo rapidamente l’affare, risponderebbe con celerità a una necessità che si è acuita con l’addio di Vlahovic, evento che si aggiunge al fallimento multiplo dei colpi della scorsa estate, David, Openda e Zhegrova: così il vuoto nell’attacco bianconero si è ampliato. Con il gigante norvegese, 1,96 metri di altezza, Spalletti troverebbe quelle caratteristiche che gli sono tanto mancate nel corso della stagione e che aveva chiesto a ripetizione nel mercato di gennaio, durante la lunga assenza di Vlahovic, rimanendo però inascoltato.

Sorloth porterebbe fisicità, capacità di fare reparto da solo e di accompagnare la manovra, presenza in area di rigore, fondamentale per concretizzare la mole di gioco che la Juve abitualmente produce. E, naturalmente, gol, 20 in 54 presenze nella scorsa stagione. Ma anche duttilità perché il norvegese in nazionale, con Haaland accanto, agisce anche da esterno o da seconda punta.