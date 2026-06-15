Boga è un giocatore della Juventus: c'è l'ufficialità del riscatto dal Nizza
Jérémie Boga è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. La società bianconera ha annunciato sul suo sito ufficiale di aver riscattato l'attaccante, che era arrivato a Torino a gennaio scorso con la formula del prestito. La Juventus ha esercitato il diritto di opzione e si è assicurata il cartellino dell'ex esterno di Sassuolo e Nizza.
Boga alla Juve, il comunicato ufficiale
"Il Club - come si legge nella nota ufficiale - ha esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva delle prestazioni sportive dell'esterno offensivo classe 1997, arrivato a Torino lo scorso gennaio in prestito dall'OGC Nice. Boga ha firmato un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2029".
I numeri di Boga con la Juve
Boga ha collezionato con la maglia della Juventus 17 presenze complessive fra competizioni nazionali e internazionali, mettendo a segno 4 gol e servendo un assist. "Congratulazioni Jérémie, ci vediamo in campo!", la chiosa finale del club bianconero.