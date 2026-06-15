Boga è un giocatore della Juventus: c'è l'ufficialità del riscatto dal Nizza

Jérémie Boga è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. La società bianconera ha annunciato sul suo sito ufficiale di aver riscattato l'attaccante, che era arrivato a Torino a gennaio scorso con la formula del prestito. La Juventus ha esercitato il diritto di opzione e si è assicurata il cartellino dell'ex esterno di Sassuolo e Nizza.