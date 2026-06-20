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Mercato Juve, la priorità è l'attacco: per Kolo Muani il Psg chiede 40 milioni

Il club francese ha fissato il prezzo e cede il giocatore solamente a titolo definitivo. Carnevali può tornare su Muharemovic
Fabrizio Patania
5 min
TagsKolo Muanijuve

Contatti avviati, ma non è facile. Il Paris Saint Germain chiede 40 milioni per Kolo Muani e preferirebbe cederlo solo a titolo definitivo: come e quanto i francesi potranno tenere il punto sulla formula non è chiaro e neppure scontato. Kolo Muani vuole tornare alla Juve, aveva già dato disponibilità a un eventuale trasferimento a gennaio, quando si trovava in prestito al Tottenham e non ha certo cambiato idea. Comolli, l’estate scorsa, non era riuscito a convincere il Psg e dirottò, alla fine di agosto, su Openda, forse il principale flop della sua disastrosa campagna acquisti, vero motivo per cui Elkann ha deciso di cambiare nuovamente i vertici dirigenziali della Signora. Carnevali ora raccoglie informazioni, si muove su diversi tavoli.

Per Sorloth l'Atletico chiede più di 30 milioni

Il Psg avrebbe “aperto” soltanto all’ipotesi di raggiungere la soglia dei 40 milioni attraverso dei bonus che abbasserebbero la parte fissa dell’acquisto. La Juve ha trattato anche Alexander Sorloth con l’Atletico Madrid. Il norvegese ha lo stesso tipo di versatilità di Kolo, può agire da centravanti e da punta esterna, ma gli spagnoli chiedono una cifra superiore ai 30 milioni per il suo cartellino. Queste sono le due piste conosciute, obiettivi concreti e inseguiti dalla Juve, senza trascurare che prima o poi dall’ombra verranno fuori altri nomi e tenendo presente l’esigenza primaria: cedere, lavorare bene in uscita, realizzando se possibile 12-13 milioni di pusvalenze entro fine giugno.

L'idea di tornare su Vlahovic non è esclusa

Il club bianconero deve spendere meno del solito e rinforzare la squadra. Mica facile. Questo è il motivo per cui bisognerà aspettare e non escludere sorprese. Spalletti ha chiesto due centravanti, un portiere e un difensore centrale, un terzino sinistro e una mezzala offensiva. Piano ambizioso a fronte di diverse cessioni. L’idea di tornare su Vlahovic non può essere esclusa con una premessa: la Juve, per adesso, non ha contattato il serbo e suo padre Milos. Ci penserà, forse, tra due o tre settimane. Dusan non ha accettato, tenendo la richiesta d’ingaggio (8 milioni per 2 anni) e il premio alla firma (altri 10) a cifre superiori all’offerta della Juve. Si gioca a poker e tutto dipende dalle intenzioni o dalle altre offerte in mano al serbo, tuttora svincolato. Si potrebbe fare avanti il Besiktas di Vincenzo Italiano. Dusan accetterà di andare in Turchia?

Spalletti punta Lucumì, Carnevali può dirottare su Muharemovic

Spalletti punta Lucumi per rinforzare la difesa. Il colombiano si può liberare attraverso clausola a 28 milioni, ma il suo contratto scade nel 2027. La Juve si è avvicinata provando a offrirne 18-20. Il Bologna fa muro. Obiettivo costoso. Non è escluso che Carnevali, ex ad del Sassuolo, possa dirottare su Muharemovic. Il centrale della Bosnia, espulso nel match con la Svizzera, consentirebbe di dimezzare i costi. La Juve conserva i diritti di rivendita del 50%. Se n’era parlato anche quando sembrava ormai in dirittura con l’Inter. La famiglia Squinzi chiede 30 milioni. L’ex Netx Gen, amico di Yildiz, potrebbe tornare alla base spendendo 15 e il nuovo ad, evidentemente, potrebbe avere una corsia preferenziale per concludere l’affare.  

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