Lazio, movimenti in difesa: offerto il rinnovo a Patric

ROMA - La Lazio punta Alessio Romagnoli. Trattativa aperta, si proverà a chiudere nelle prossime settimane. Primi movimenti di mercato a Formello dopo la riunione Sarri-Lotito-Tare. La difesa dovrà essere rifondata. Luiz Felipe e Patric sono in scadenza di contratto. L’italo-brasiliano non ha ancora firmato il rinnovo. Sul suo tavolo ci sono le offerte di Betis Siviglia e di una squadra della Bundesliga. La sua intenzione sarebbe quella di lasciare Formello e andare in Spagna. L’ex Barcellona invece, piace molto a Sarri. A fine gennaio il tecnico ha detto no a una sua cessione anticipata direzione Valencia. È gestito da Enzo Raiola, che a breve dovrebbe incontrare la Lazio per Romagnoli. Mau vorrebbe trattenerlo, lo considera funzionale al suo progetto, si fida: velocità e precisione di palleggio lo convincono. Possibili nuovi appuntamenti per firmare il rinnovo.