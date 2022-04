Lazio-Romagnoli, è stallo. E il rinnovo con il Milan…

ROMA - Nessun passo avanti della Lazio nella trattativa che porta a Alessio Romagnoli. Una settimana fa Lotito ha parlato con Raiola e ha fatto la sua offerta, ritenuta però troppo bassa. Per far firmare il capitano del Milan in scadenza di contratto servono almeno 3,3 milioni più bonus, meglio se 3,5. Il patron biancoceleste si è fermato un milione sotto e al momento non risultano altri appuntamenti per il rilancio. Il club rossonero tornerà presto alla carica per il rinnovo. A Milano la questione non è chiusa, anche perché cambierà la proprietà e dunque gli scenari di mercato. Così la trattativa per il difensore di Anzio, dichiarato tifoso biancoceleste, rischia di cadere nel momento meno indicato tra la protesta dei tifosi e un posto in Europa tutto da conquistare tra mille difficoltà.