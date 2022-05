Caputo come vice Immobile: le cifre dell'offerta della Lazio

Caputo e Belotti, i vice Immobile

Caputo, in ottica Lazio, sarebbe una soluzione adeguata al target dentro un’estate in cui bisognerà portare avanti una vera e propria rivoluzione, spendendo soldi veri in altri ruoli. Sarri cerca un profilo affidabile pensando all’Europa League e anche agli infortuni di Immobile, diventati più frequenti nell’ultima stagione e dopo due anni senza vacanze o quasi, ad altissima intensità. Tare si orienterebbe su un giovane, ma la Lazio intende cambiare respiro e prospettive, accorciando i tempi di inserimento, puntando se possibile sugli italiani. Nei giorni scorsi era rimbalzata anche l’indiscrezione legata a Belotti. Mancano le conferme. Il Gallo potrebbe ancora restare al Torino, entro poche ore risponderà all’ultimo assalto di Cairo. Aveva rinviato qualsiasi riflessione a fine campionato. In chiave Lazio, sembra una pista molto complicata, per non dire impossibile. Ci sarebbero due aspetti favorevoli: l’amicizia con Ciro e la possibilità di prenderlo a zero (se non dovesse rinnovare) oltre al non trascurabile dettaglio della rivalità tra Lotito e Cairo. Ci sono degli aspetti che appaiono insormontabili. La Lazio di Sarri (a meno che non virasse sul 4-3-1-2 con Luis Alberto vero numero 10) gioca con una sola punta centrale, Belotti pretende uno stipendio elevato e un ruolo di primo piano. Il disegno attuale della squadra biancoceleste lo esclude, ma certi rumours è doveroso registrarli. Non si sa mai cosa può succedere, anche se a Torino ora danno per possibile la sua permanenza in granata.