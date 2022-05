Lazio, Sarri sul futuro di Milinkovic: “Non andrà in Italia”

ROMA - Decisivo, ancora una volta Sergej Milinkovic-Savic. Quest’anno ha giocato una stagione super, da vero top player. E con la qualificazione in Europa League già conquistata con il 2-2 alla Juve, si inizia a parlare del futuro del Sergente. Lo ha fatto anche Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo il match all’Allianz Stadium: “Gli applausi dei tifosi bianconeri per Sergej? Erano prevedibili, spero applaudano Milinkovic con la nostra maglia anche il prossimo anno. Parlando col presidente Lotito mi sono convinto che se Milinkovic va via, cosa non facile dopo le parole che ho sentito da lui, non andrà in Italia". Una previsione di Mau che anticipa un’estate sicuramente calda. Sul giocatore ci sono Manchester United e Paris Saint-Germain. C'è pure la Juve sullo sfondo. Si vedrà.