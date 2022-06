Ilic è il sogno di Sarri: le strategie di mercato della Lazio

ROMA - Due nomi su tutti: Ivan Ilic, centrocampista del Verona, e Benjamin Bourigeaud, trequartista del Rennes. Sono in pole, o almeno partono in prima fila, nella rassegna delle alternative a Luis Alberto e Milinkovic. Perché della Lazio si può discutere tutto, a partire dai tempi biblici nelle operazioni di mercato, ma non che non sappia muoversi con una prospettiva. Le cessioni eccellente nascondono ogni volta un sostituto di un certo livello e con determinate caratteristiche che possa sostituirlo. Bourigeaud è una mezzala sinistra, adattabile da centrocampista offensivo o da attaccante esterno, come ha giocato nell’ultima stagione in Ligue 1 realizzando 11 gol e servendo 13 assist in 38 presenze. Ha 28 anni e il contratto in scadenza nel 2023 con il Rennes. Lo assiste Federico Pastorello, agente da sempre vicino alla Lazio di Lotito, lo stesso di Acerbi. Bourigeaud ha deciso di non rinnovare con il Rennes o almeno ha preso tempo per valutare le opzioni di trasferimento. La società biancoceleste lo ha messo nella lista dei possibili obiettivi. Per il ds Tare può aggiungere l’estro o la fantasia che perderebbe in organico con la possibile cessione di Luis Alberto. Bourigeaud potrebbe agire sulla linea mediana o più avanti, garantendo un’alternativa sulle corsie esterne a Pedro, Felipe e Zaccagni. In realtà si tratta di un altro numero 10 a cui dare una collocazione tattica, come tanti in passato (da Felipe a Milinkovic passando per Ederson o Hernanes) presi in passato dalla Lazio, riconoscendo il talento, e consegnati all’allenatore senza sapere esattamente la posizione in cui verranno impiegati. Sarri, invece, è un metodico. Chiede giocatori specifici per il suo calcio.