Mercato Lazio: Sarri parte da Gila

ROMA - Lotito glielo ha promesso meno di un mese fa, strappando il rinnovo di contratto sino al 2025: costruirà una Lazio più forte. Sarri aspetta. I timori, le inquietudini e la fiducia si intersecano con la realtà dei fatti. Gli mancano tre pedine, il minimo sindacale, per cominciare a lavorare in ritiro ad Auronzo. Martedì 5 luglio la partenza, alle 10,30 di mercoledì primo allenamento. Una settimana di tempo. I tempi biblici del mercato laziale e il via del campionato a Ferragosto non favoriscono. La pazienza, per ogni allenatore, ci vuole. Sarebbe un’impresa cominciare al completo. Mau è rimasto fregato a gennaio, non intende bruciarsi o rimanere deluso un’altra volta. Per questo motivo sta incalzando il presidente e il ds Tare. Rischia di trovarsi indietro o in difficoltà nella preparazione. Normale per un tecnico metodico, maniacale, fissato con la programmazione e il lavoro sul campo. Botte da matto sono escluse, anche se c’è chi riesce a immaginarle, esagerando un po’. Equilibrio e buon senso aiutano, altrimenti non avrebbe firmato il 2 giugno. Ora, però, bisognerebbe marciare compatti, con la stessa visione tecnica e strategica, accelerando i tempi. Lotito, ieri impegnato nel Consiglio Federale, ha promesso di cambiare passo da oggi. Tre giorni per arrivare al week-end, cinque all’inizio della prossima settimana, con l’idea di provare ad accontentare il tecnico. Vedremo se chiuderà tre operazioni come attende Sarri. Due difensori centrali e un portiere, escludendo Marcos Antonio (già preso), servono per cominciare a plasmare la nuova Lazio.

Lazio, intrigo Romagnoli Lotito, sino a pochi giorni fa, anteponeva la cessione di Acerbi alla firma di Romagnoli. Chissà se basteranno le prossime ore per arrivare a dama, il Milan ha in mente altri obiettivi, vedremo in che tempi e se aprirà una trattativa per il Leone, inserito in una lista con diversi difensori centrali: al momento è un’alternativa per Maldini e Massara. La notizia buona, invece, appartiene a Romagnoli. Vuole solo la Lazio. E se non si può considerare definito l’accordo economico (ballerebbe una differenza sulla stipendio), Alessio ha confermato per ora di non voler accettare la corte del Fulham, disposto a mettere 4 milioni di ingaggio. Vedremo se il club inglese insisterà e sino a quando. Lotito ha ancora un vantaggio e una posizione preminente. Trattativa aperta tre mesi fa. Perderlo sarebbe un segnale negativo, in controtendenza, per Sarri. Se chiede Romagnoli, si prende. Altrimenti significherebbe non seguirlo, non accompagnare le sue idee di calcio. Acerbi, legato da un contratto pesante sino al 2025, ha caratteristiche diverse. Non porta su la linea difensiva come intende Mau. Non ci sono solo la contestazione degli ultras e la richiesta di Francesco di cambiare aria alla base della separazione. La società, è ovvio, deve uscire da un impasse in cui bisogna trovare le soluzioni giuste e far quadrare i conti.

Mercato Lazio: il centrale Nicolò Casale, invece, era entrato nel mirino di Sarri a gennaio. Costa 10 milioni. Lotito ne ha parlato diverse volte con Setti. Non arriverà a chiuderlo. Si sta inserendo il Napoli, tenendolo come piano B rispetto a Ostigard. Il Monza di Berlusconi e Galliani, invece, è già passato alla trattativa: ieri sera riunione con il Verona, offerta da 7-8 milioni. Lavorano per prenderlo. Casale, nelle intenzioni del tecnico, doveva essere la pedina ideale su cui costruire una difesa giovane e di prospettiva. Sarri lo ha seguito a Empoli, gli è piaciuto a Verona. Continuano a spuntare gli spagnoli dall’agenda di Tare. Dopo Chust (Cadice), un altro giovane di proprietà Real Madrid. Si chiama Mario Gila, 22 anni da compiere a fine agosto, gioca in Segunda Division con il Castilla, la squadra riserve. E’ in chiusura. Prestito con diritto di riscatto. Piede destro, catalano di nascita. Un metro e 85. Diventerà l’alternativa di Patric, titolare accanto a Romagnoli. Il Real conserverebbe un diritto di recompra.