"Ho realizzato il mio sogno, non vedo l'ora di partire. Il corteggiamento di Sarri? Una delle cose principali che mi ha spinto a venire in questa grande società. Non vedo l'ora di iniziare, aspettiamo ufficialità e visite". Sono le prime parole di Nicolò Casale, a Sky Sport, da giocatore della Lazio. Il calciatore è a Roma e domani in mattinata effettuerà le visite mediche, mentre nel pomeriggio è attesa la firma sul contratto che lo legherà alla società biancoceleste.