Lazio, Pellegrini spinge: contatti continui

Incredibile Luis Alberto: apre anche al Cadice penultimo

I fatti

Pellegrini freme per lasciare la Bundesliga, non si è trovato bene in Germania e ha avuto uno scontro con il tecnico dell’Eintracht, Oliver Glasner. Vuole la Lazio, è disposto a concedere uno sconto sull’ingaggio (3 milioni netti). Ma anche una cifra vicina ai 2,5 milioni peserebbe tanto a bilancio. Nella Lazio stipendi di questo valore sono percepiti da alcuni big. L’operazione non è semplice per vari motivi. 1) Lotito ieri ha dovuto versare le prime tre rate, in un’unica soluzione, relative alla rateizzazione fiscale concessa dal Governo rispetto ai debiti contratti dopo la pandemia (è una cifra che supererebbe i 5 milioni). La Lazio deve anche far fronte ai vincoli dell’indice di liquidità, per sbloccare il mercato non basta la cessione in prestito secco di Kamenovic allo Sparta Praga, deve partire anche Fares, in ripresa dopo una contrattura rimediata ad inizio dicembre. Dopo la Salernitana c’è stato un sondaggio del Bologna. 2) Pellegrini può arrivare solo con l’assenso della Juve all’interruzione del prestito all’Eintracht e solo se i bianconeri garantiranno (come sta avvenendo con i tedeschi) la copertura di metà dell’ingaggio (i 3 milioni che il giocatore vorrebbe ridimensionare). La Juve, questo trapelava da Torino mercoledì, sarebbe intenzionata ad opporsi al trasferimento alla Lazio, vorrebbe che il giocatore continuasse a giocare in Germania fino a giugno: non vuole fare un doppio assist ai biancocelesti. 3) Anche se la Juve desse l’ok all’arrivo a Roma, sarebbe davvero disposta a concedere un prestito biennale? Pellegrini, di certo, dovrebbe guadagnare di meno per tutta la durata del prestito. E un eventuale riscatto andrebbe valutato considerando che la Juve ha acquistato Pellegrini in un’operazione incrociata con la Roma: 22 milioni più Spinazzola ai giallorossi dentro ad un calcolo di plusvalenze. Pellegrini resta un’opzione, per quanto complicata. Lotito sarà a Cortina per il Capodanno, se un nuovo incontro ci sarà avverrà dopo. Il mercato è pieno di incognite legate al terzino (ci sono anche offerte low cost), Sarri spera in un’occasione per il vice Ciro e sono in ballo i casi Luis Alberto-Milinkovic. Può succedere tutto e niente.