Lazio, come cambia il mercato con l’infortunio di Immobile

Le priorità di mercato della Lazio

L’infortunio di Immobile, oltre al danno delle partite che subirà, fa intendere una volta in più quanto sia importante un suo sostituto. E se fino a qualche giorno fa le strategie di mercato trovavano al centro l’idea di ricoprire la fascia sinistra con un terzino, ora si guarda in attacco. In queste settimane servirà uno sforzo in più per prendere un vice-Ciro. Si parla di Bonazzoli della Salernitana e di Sanabria del Torino. Nomi che al momento sono in lista, ma nulla si muove. Lotito ha bisogno di vendere Fares per operare in entrata. E così Luca Pellegrini, che sembrava poter essere il primo (e forse unico) acquisto della Lazio a gennaio, rimane in stallo. L’infortunio di Immobile ha cambiato le carte in tavola. Al patron spetta, sempre e comunque, la prima mossa.