Lazio, Lotito non fa sconti per Milinkovic-Savic a costo di perderlo

ROMA - Quale miglior tonico se non il derby. Questo risveglio di coscienza e di potenza di Milinkovic costringe tutte le concorrenti Champions della Lazio a ripensare la corsa, a ricredersi sulla rimonta. Con un Sergente più vicino alla versione più vera tutti i sogni della Lazio sono possibili, tutti i finali di stagione sono pensabili. E’ stato il derby a risvegliare tutte le facoltà di Sergej, aiutato nel processo dall’ agente Kezman e dal diesse Tare. Gli sono stati vicini per tutta la vigilia, ci hanno parlato, lo hanno scosso. Se andrà via, dovrà farlo lasciando il ricordo migliore ai laziali che per sette anni l’hanno amato e ammirato per il talento espresso, per il comportamento avuto. Questo è stato il consiglio. La sagoma di Sergej Milinkovic merita di essere scolpita nel marmo eterno della memoria, affinché il percorso si esaurisca naturalmente e senza strappi è necessario che chiuda la stagione al meglio. Sergej è rientrato ieri dalla nazionale , un charter lo ha riportato in Italia, era insieme alla compagna e alla figlioletta. Si è ripresentato a Formello, ha lavorato a parte, da oggi sarà in gruppo. La doppia seduta programmata da Sarri permetterà a tutti i nazionali di intensificare la preparazione in vista di Monza . Milinkovic ha dato segnali di rinascita nel derby, è stato lui a provocare il secondo giallo di Ibañez. E’ stato tra i più intrepidi fino alla fine, quando c’è stato da tenere alto l’onore. E’ questo il Milinkovic che tutti i laziali vogliono vedere fino alla fine.

Il futuro

Il destino è chiaro, mai come stavolta. Aspetta giugno per partire, il suo manager non ha mai aperto alle intenzioni di rinnovo espresse da Lotito, è storia di novembre ribadita a fine gennaio. Kezman è stato a Roma una settimana fa, è stato vicino a Sergej e ha assistito al derby. Non c’è stata nessuna riunione con il presidente della Lazio. La volontà è nota, lasciarsi in estate. Kezman ha garantito più volte a Lotito che Sergej non vuole lasciare la Lazio a zero, per far sì che questo accada è necessaria una condizione: accettare le offerte che arriveranno, se arriveranno. Kezman si è impegnato a portare al presidente proposte da 40 milioni, sarebbe una manna considerando la scadenza del contratto nel 2024. Il rischio è che i club interessati in Premier alla fine presentino offerte da 20-25 milioni, al massimo potrebbero spingersi fino a 30. Lotito non è disposto ad accettare offerte simili. In questo caso, senza rinnovo, porterebbe Milinkovic alla scadenza perdendolo a zero. Non è un saldo di fine stagione, per il presidente. O comunque non fino a questo punto. Solo l’apertura del mercato estivo chiarirà le mosse delle società inglesi. Da mesi si rincorrono voci sull’Arsenal. Si sono aggiunti i rumors sul West Ham e sul Newcastle. Sergej, dopo il rifiuto del giugno scorso, oggi accetterebbe con piacere i Gunners, primi in classifica. L’Arsenal è a caccia di centrocampisti, dalla Spagna è spuntata la candidatura di Gabri Veiga, mediano del Celta Vigo, è un concorrente in più. Il nodo Milinkovic coinvolge tutti. In primis la Lazio, deve tenersi pronta in caso di partenza. L’addio di Sergej spingerebbe Sarri a chiedere due centrocampisti dinamici. Il sogno è Zielinski, il suo preferito. Il polacco ha aperto alla permanenza a Napoli pur essendo in scadenza nel 2024. Ha parlato con Sarri al San Paolo, quando ha fatto visita nello spogliatoio biancoceleste per complimentarsi con Mau per il colpaccio. Se col Napoli dovesse finire, la Lazio tenterebbe l’assalto. Il sogno dei sogni è Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, ma ha uno stipendio da fantacalcio. Servono altre idee.