Lazio, Luis Alberto in bilico: offerta super dall’Arabia Saudita

Luis Alberto, la frase dopo Lazio-Cremonese

È una proposta multimilionaria, anche la somma è tenuta segreta, messa nero su bianco su un contratto di 5 anni. Se scioccante, è immaginabile che sia minimo di 6-7 milioni all’anno, ragionando al ribasso Luis si garantirebbe almeno 30 milioni fino al 2028. E va per i 31 anni (a settembre). «Il futuro? È una questione tra me e il presidente», diceva il Mago il 28 maggio scorso, dopo Lazio-Cremonese. Finalmente è svelato il motivo di quella frase. Lotito è sempre stato a conoscenza di tutto, già da fine aprile, quando questa misteriosa squadra si è fatta avanti ufficialmente. Il Mago non ha avuto le vertigini, ha continuato a giocare al top, a garantire a Sarri il rendimento offerto da gennaio.

Luis Alberto, Lotito non vuole cederlo

Gli arabi fanno sul serio, vogliono il Mago e hanno presentato un’offerta al presidente della Lazio: 15 milioni per il cartellino. Lotito in prima battuta ha detto no sapendo quanto Luis sia considerato al centro del progetto Champions di Sarri. Di tutto questo ha parlato anche con Mau durante il vertice di giovedì scorso. Sarri ha confermato di voler ripartire dallo spagnolo, ma se il suo rinnovo si rivelerà complicato per la società ci sarà il suo via libera alla cessione a patto che venga sostituito con un giocatore di livello. Il no di Lotito agli arabi non basta per considerare chiusa la vicenda, Luis sarebbe anche disposto a restare, non ha posto ultimatum, della serie “io voglio andare”, ma è in scadenza nel 2025 e adesso aspetta le mosse di Lotito.

Lazio-Luis Alberto, trattativa per il rinnovo

Luis vuole capire quali siano le intenzioni del presidente. Rinunciare ad una mega offerta non è facile per nessuno, soprattutto per un giocatore over 30, firmerebbe il contratto della vita. La cifra proposta dagli arabi è impareggiabile, solo questo è dato sapere. Lotito può solo convincere Luis affidandogli un ruolo da leader del bel gioco di Sarri e della Lazio, soprattutto offrendogli un rinnovo più ricco. Attualmente, tra netto e bonus, supera i 3,5 milioni. Ecco perché la nuova offerta non può non essere da almeno 4 milioni più bonus, non è un capriccio. È normale che il giocatore punti a strappare un contratto più alto.