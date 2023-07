Kerkez, la Lazio ci pensa: chi è il terzino passato dal Milan

ROMA - La Lazio tornata in Champions League è chiamata ad allestire un mercato all'altezza e il club va a caccia di rinforzi per la fascia sinistra. Tra i nomi sul taccuino c'è Milos Kerkez, 19enne dell'Az che ai biancocelesti ha anche segnato nel match di Conference League vinto nella passata stagione dagli olandesi all'Olimpico .

Kerkez, il passaggio nel Milan e il gol alla Lazio

Nato nella serba Vrbas da genitori ungheresi (ha scelto la nazionale magiara del ct Marco Rossi con cui ha sfidato a settembre l'Italia in Nations League), il terzino è cresciuto calcisticamente in Austria nelle giovanili del Rapid Vienna, prima di tornare in Ungheria nel vivaio del Gyor e di trasferirsi poi in Italia per giocare nella Primavera del Milan, che lo ha infine ceduto nel gennaio dell'anno scorso all'Az (57 presenze, 5 gol e 8 assist finq ui nelle varie competizioni) con cui ha un contratto in scadenza nel 2026. Kerkez (che piace anche al Bologna) è ora nel mirino della Lazio che potrebbe affondare il colpo se salterà la conferma del prestito di Pellegrini.