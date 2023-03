Diretta Lazio-Az Alkmaar: segui la partita LIVE

Lazio e Az Alkmaar non si sono mai affrontate in precedenza nelle competizioni europee. Gli olandesi hanno già incrociato squadre italiane (Inter, Udinese e Napoli) in competizioni europee raccogliendo tre vittorie, un pareggio e due sconfitte in sei confronti.

17:40

Le iniziative all'Olimpico da parte della Lazio

La società premierà Danilo Cataldi per il raggiungimento delle 200 presenze in biancoceleste: il centrocampista classe 1994 riceverà dal presidente Lotito una maglia speciale realizzata per l'occasione. Sui maxischermi dell'Olimpico verrà proiettato un video per commemorare Pino Wilson, indimenticato capitano del primo Scudetto, a un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 5 marzo 2022. Infine, le voci di Mattia Briga e dei nostri tifosi ci condurranno al fischio d’inizio della sfida sulle note del brano “My Way”.

17:22

Lazio-Az Alkmaar, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3) - Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

AZ ALKMAAR (4-3-3) - Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansen.

17:20

Lazio, ora si fa sul serio

Dopo aver passato il playoff contro il Cluj, la Lazio inizia a fare sul serio in Conference League. Sfida agli ottavi contro l'Az Alkmaar, squadra olandese terza nel proprio campionato che appare come un avversario difficile da affrontare. I biancocelesti non avranno Immobile, alle prese con il quarto infortunio muscolare della stagione. Pronto Felipe Anderson falso nove. Fischio d'inizio alle ore 18:45.

Stadio Olimpico - Roma