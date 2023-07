Lazio, per la fascia spunta l'idea Politano

ROMA - Berardi è il sogno innegabile di Sarri come altrettanto nette sono state le risposte del Sassuolo (nessuna trattativa) e le conferme trapelate da Formello: costa troppo per essere avvicinato ancor prima di approfondire il discorso legato al gradimento di Mimmo e alle possibili concorrenti. C’è un fatto da non trascurare: le indiscrezioni si moltiplicano a Roma e Mau insiste per l’azzurro campione d’Europa. Vuole un esterno mancino da aggiungere a Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro. E lo cerca di livello europeo, sicuro, affidabile. Perché la Lazio deve affrontare la Champions e questo sarebbe il colpo principale dell’estate per rinforzare il gruppo arrivato al secondo posto in Serie A. Così a Formello si stanno valutando anche altre opzioni. Non c’è solo Orsolini, in scadenza 2024 con il Bologna e controllato da Minieri, lo stesso agente di Cancellieri, in possibile uscita come contropartita o in prestito per continuare a crescere trovando uno spazio superiore.

Sorpasso

Nelle ultime ore ha preso corpo la candidatura di Matteo Politano, romano di nascita ed ex settore giovanile della Roma, ala di piede sinistro in forza al Napoli. Il suo contratto scade nel 2025 e le richieste di rinnovo a De Laurentiis si sono fatte nelle ultime settimane particolarmente pressanti. Piace a Sarri, sembra essere davanti a Orsolini. Ha il profilo giusto per caratteristiche tecniche e per esperienza. Il ct Mancini lo ha spesso convocato e utilizzato con l’Italia, rimase escluso in exremis dalla lista per l’Europeo 2021. Ha giocato in Champions. E certe indiscrezioni sono arrivate anche da Velletri, dove sarebbe attratto da interessi extracalcistici con amici che lo danno per sicuro alla Lazio. Sicuro non è perché non ci sono conferme da Formello (se non l’interesse) e perché nei piani del Napoli non sarebbe stata messa in preventivo la sua cessione. Semmai potrebbe essere sacrificato Lozano, con un ingaggio pesantissimo e la scadenza vicina del 2024. Dunque Lotito, per arrivarci, dovrebbe intavolare una trattativa con De Laurentiis: allo stato attuale non ci sono segnali in questa direzione. Un elemento, però, non va trascurato. Politano ha cambiato agente, ora è seguito da Giuffredi, lo stesso di Casale e Zaccagni, due giocatori portati alla Lazio, in buonissimi rapporti con Lotito dai tempi della Salernitana. Ci sono i presupposti per provarci e non escludere la candidatura dell’ex romanista.

Livello

La Lazio cerca profili internazionali e da Champions. Si era mossa per Lucas Vazquez, 32 anni, esterno destro del Real Madrid. Lo spagnolo, all’ultimo anno di contratto, sembra abbia scelto di rimanere alla corte di Ancelotti. Florentino Perez chiedeva 6-8 milioni per il suo cartellino. Una pista quasi sfumata. Certi rapporti con il Tottenham potrebbero aiutare nel tentativo di aprire una trattativa per Bryan Gil, ma solo se il Siviglia non riscatterà il bambino prodigio rinato tornando in Spagna dopo aver stentato a Londra. Si tratterebbe di un colpo da 20-25 milioni. Sembra fuori portata, a meno che Lotito non abbia davvero intenzione di mettere quella cifra sull’esterno d’attacco. Poi, però, bisognerebbe far quadrare i conti per acquistare un regista, un vice Immobile (Marcos Leonardo favorito) e un terzino sinistro senza cessioni significative. Nella lista di Sarri figura anche Karlsson, svedese dell’Az Alkmaar. Aspettiamo.