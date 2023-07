Lazio, il vice Immobile è in arrivo: tutti i nomi in lista

ROMA - I brasiliani tengono Lotito sulle spine. Devono una risposta per Marcos Leonardo , tarda ad arrivare. L’offerta di 12 milioni più percentuale di rivendita tra il 20 e il 30% e clausola di rescissione da 40 milioni a favore del giocatore è sul tavolo da giorni. Il Santos deve una risposta sulla prima parte della proposta, è quella legata al cartellino. I brasiliani chiedono 15 milioni ma non sono nelle condizioni di dettare regole. Devono contrastare una crisi finanziaria, hanno bisogno di incassare soldi. Il presidente Rueda è stato chiaro con i tifosi: «Se arriverà l’offerta giusta partirà. Marcos Leonardo è uno dei nostri gioielli, è possibile un sacrificio». E’ scattata la sommossa del popolo del Peixe. Non vogliono che il Santos ceda Marcos Leonardo, è uno dei pochi talenti della squadra. Capita spesso in Brasile, ma le pressioni non condizionano le scelte societarie. Le mosse. Lotito spera nella svolta, ha alzato l’offerta, ha inserito una percentuale di rivendita, ha concesso al giocatore la clausola per liberarsi. Ci sono tutte le condizioni per chiudere l’operazione. Marcos Leonardo continua a giocare, il Brasileirao è in pieno svolgimento. E’ partito titolare contro il Cuiabá lunedì (Santos sconfitto 3-0), ha giocato 90 minuti. Il tecnico Turra non lo sta risparmiando, non ha ricevuto segnali dal club di tenerlo in panchina essendo a rischio cessione. E’ una settimana decisiva per la Lazio, domenica si radunerà la squadra, tra pochi giorni arriverà Sarri a Roma e vorrà risposte da Lotito. Il presidente è impegnato nella battaglia per i diritti tv, i cui incassi determineranno gran parte del futuro economico del club. Nel frattempo Lotito porta avanti le trattative intavolate, cerca di chiuderle. Marcos Leonardo resta un obiettivo caldo. Ma la società continua a valutare eventuali alternative.

Lazio, tutte le piste per l'attacco: gli altri nomi

Nelle preferenze di Sarri è salito Zeki Amdouni, centravanti svizzero del Basilea. Ha 22 anni, quest’anno ha segnato con il club, con la Svizzera dei big e con l’under 21. Si pensava costasse 10 milioni, la valutazione potrebbe essere superiore di qualche milione (circa 12). Amdouni è stato seguito nell’ultimo mese e ha impressionato per la capacità di far gioco e di segnare, sa essere un riferimento, non solo uno stoccatore. Ha molte richieste, vuole giocare la Champions. Ieri è rispuntato Sanabria del Torino, era in ballo anche a gennaio, ma Cairo chiede 25 milioni come per il regista Ricci (piace da tempo a Sarri, è intoccabile per Juric). Per Sanabria è stato offerto Cancellieri come contropartita. In lista resta Dovbyk del Dnipro, gigante di 1,89. L’ala. Sarri ha indicato come priorità il regista e anche l’ala. Berardi resta il sogno, ad oggi proibito per i costi, più avanti chissà. Il Sassuolo lo valuta 30 milioni, sono considerati troppi. Mau proverà ad insistere con Lotito sperando che qualcosa cambi. Zaha, ormai ex Crystal Palace, è svincolato, chiede 3,5 milioni di ingaggio e va pagata la commissione da 10 all’agente. Per Orsolini è stata presentata un’offerta di 7 milioni, respinta dal Bologna. Ne servono almeno 10, la valutazione è 15 milioni. E così la Lazio ha rivalutato la candidatura di Politano del Napoli. Piace a Sarri, ma i conti bisogna farli con De Laurentiis, non contempla la cessione. Politano ha il contratto in scadenza nel 2025, è romano e vorrebbe tornare a vivere a Roma. All’estero c’è Gil del Tottenham, nome indicato da Mau. Ha chiuso la stagione al Siviglia, è tornato a Londra. La sfida con l’AZ Alkmaar è servita al tecnico per vedere all’opera Karlsson, l’ala svedese. E nella stessa partita è rimasto colpito da Kerkez, terzino sinistro che è entrato nei colloqui tra tecnico e dirigenti. Siamo nella settimana delle prime decisioni, delle risposte da ricevere e da dare.