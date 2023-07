Doppio assalto della Lazio: Marcos Leonardo più Orsolini

ROMA - Milik e Berardi erano le prime scelte di Sarri per l’attacco della Lazio . Il primo, che aveva dato disponibilità direttamente a Mau, se l’è ripreso la Juve. Il secondo ad oggi sembra irraggiungibile per i costi e perché sta aspettando offerte dalle big del Nord, ma resta un nome da considerare: Sarri continua a volerlo. Le esitazioni di mercato della Lazio sono frutto dell’incertezza che avvolge le uscite e dell’indecisione . Il tecnico era partito con alcune idee e adesso deve valutare altre piste, non tutte lo convincono totalmente. Oggi si sta lavorando su Marcos Leonardo del Santos e Orsolini del Bologna . Per il brasiliano all’offerta di 12 milioni è stata aggiunta una percentuale sull’eventuale rivendita, la incasserebbe il Santos. E’ una percentuale indefinita, balla tra il 20 e il 30%. Il Santos chiede 15 milioni, ma deve fare i conti con una crisi finanziaria ed è costretto a vendere. Potrebbe mollare la presa sul prezzo. Marcos Leonardo è una pista calda, non è l’unica. Sarri e la società tengono aperti altri canali nel caso serva un piano B.

Le opzioni

Se non si chiuderà per Marcos Leonardo si penserà alle due opzioni tenute in caldo. Una è Artem Dovbyk del Dnipro, centravanti di 26 anni, nazionalità ucraina, costa 10 milioni. E’ in scadenza nel 2025, ha segnato 24 gol in 30 presenze nell’ultimo campionato ucraino. E’ sempre stato un pupillo dell’ex cittì dell’Ucraina, Andriy Shevchenko. L’altro centravanti che ha valutato Sarri è Zeki Amdouni, 22 anni, ha brillato nel Basilea e nella Svizzera under 21. Col Basilea ha segnato due gol alla Fiorentina nella semifinale di Conference League. Con la Svizzera ha colpito l’Italia all’Europeo under 21. Amdouni ha segnato anche due giorni fa ai quarti contro la Spagna. Il suo gol aveva portato la Svizzera ai supplementari. Gli spagnoli hanno vinto 2-1. Amdouni è di proprietà del Losanna, costa 10 milioni. Ha vissuto una stagione d’oro, ha segnato 22 gol in 52 partite, al conto vanno aggiunte le reti firmate con la Svizzera dei big (5 gol) e con l’under 21 (2 gol).

Orsolini

L’alternativa italiana a Berardi è Riccardo Orsolini. Lotito non s’è mai mosso con il Sassuolo per l’attaccante calabrese, per Orsolini ha presentato un’offerta di 7 milioni ritenuta bassa dal Bologna. Serve un rilancio da almeno 10 milioni e non è escluso che si provi a inserire Cancellieri nell’operazione. Il Bologna valuta Orsolini 15 milioni. L’attaccante è in scadenza nel 2024, non rinnova. Intorno ai 10 milioni potrebbe trovarsi un accordo. Orsolini può servire a Lotito anche come mossa tattica per seguire da lontano il mercato che orbita attorno a Berardi. Sarri aspetta che il presidente faccia un tentativo. Orsolini resta una pista fattibile per costi e per la disponibilità del giocatore. E’ gestito da Michelangelo Minieri, stesso agente di Cancellieri. Con la Lazio ci sono contatti continui. Si è parlato di Orsolini e va trovata una squadra che punti su Cancellieri, che lo rilanci dopo una stagione vissuta in panchina. Siamo al 3 luglio, domenica prossima la Lazio si radunerà a Formello (9 luglio). La partenza per il ritiro di Auronzo è fissata per l’11, dal 12 si lavorerà in campo. Se è vero che Lotito ha promesso almeno un colpo a Sarri entro il via del precampionato non c’è che attendere. Sono i giorni della prima svolta. Il presidente, con l’aiuto di Angelo Fabiani (diesse non ancora nominato), deve iniziare a stupire.