Bonucci e il possibile arrivo alla Lazio: cosa può dare in più a Sarri

ROMA - "Sin dall'inizio c'è stato un rapporto schietto e sincero. Abbiamo condiviso gioie e sofferenze di un anno unico nel suo genere. Grazie e buona fortuna Mister, per tutto". Così nell'estate del 2020 Leonardo Bonucci salutava sui social Maurizio Sarri, esonerato dalla Juve per far posto ad Andrea Pirlo nonostante lo scudetto appena conquistato. Ora invece, tre anni dopo, è il 36enne difensore ad essere finito fuori dal progetto del club bianconero che lo ha messo fuori rosa e sul mercato (contratto in scadenza nel 2024), con la Lazio del suo ex allenatore in bianconero che pensa proprio a lui per rinforzare la difesa.

Bonucci alla Lazio? Ecco perché può far comodo a Sarri

Il centrale bianconero ha reagito alla decisione del club con un post sui social, in cui lo si vede lavorare da solo a pochi giorni dal raduno juventino alla Continassa, dove si allenerà invece a parte insieme agli altri 'esuberi' Zakaria, Arthur e McKennie in attesa di conoscere il suo futuro. Viterbese di nascita e deciso a continuare a giocare, a Bonucci piacerebbe riavvicinarsi a casa e anche per questo prende quota l'ipotesi della Lazio, che ha bisogno di elementi di esperienza nella stagione in cui si riaffaccia alla Champions League (84 le partite giocate dal bianconero in questa competizione). Con la coppia Casale-Romagnoli capace di blindare in questa stagione la porta difesa da Provedel (21 i clean sheet in campionato), il difensore della Juve potrebbe rappresentare un'alternativa di lusso o comporre un tandem di esperienza e personalità con un Romagnoli in 'versione Chiellini'. Al di là del campo poi, con lui Sarri avrebbe un uomo di 'peso' all'interno di uno spogliatoio che ha perso una guida carismatica come Radu, che ha appeso le scarpette al chiodo dopo 15 anni di Lazio.