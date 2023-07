Lazio, oltre Castellanos: ecco le priorità di mercato per Sarri

ROMA - Attaccante preso, anche se non c’è. Castellanos arriverà in ritiro nei prossimi giorni, quando avrà risolto i problemi con il visto. Il vice Immobile era una delle priorità del mercato della Lazio, ora il radar si sposta su altri obiettivi. Sarri da Auronzo chiede un regista da affiancare a Cataldi e una mezzala destra per sostituire Milinkovic. Sono le necessità di una squadra in piena costruzione.