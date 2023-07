Lazio, Milinkovic e la trattativa con l’Al-Hilal: “Vi racconto come è andata”

ROMA - Fa ancora strano vedere Milinkovic-Savic senza la maglia della Lazio. Da giocatore dell’Al Hilal parla per la prima volta della trattativa dell’estate. Il Sergente, che ha salutato già il club biancocelest e, ripercorre i giorni frenetici dell’affare e promette un grande futuro al club arabo: “È iniziato tutto quando eravamo in vacanza, mi hanno fatto sapere i miei procuratori che c’era un’offerta dall’Arabia. Non sapevo che rispondere. Passava il tempo e guardavo un po’, leggevo, mi sono informato ed è venuta la voglia di cambiare e scegliere un mondo diverso da quello dove ero. E ro contento di venire, di cambiare aria e sono venuto qui, i ragazzi mi hanno accettato molto bene e non vedo l’ora di iniziare a giocare con loro”.

Milinkovic e il presente all’Al-Hilal

“Quando è arrivata l’offerta ufficiale, ho parlato con i miei procuratori, poi con la mia famiglia. Non ero io il solo ad aver deciso, tutti abbiamo scelto di cambiare e andare in un altro mondo. Sono contento di ciò che abbiamo deciso. Conoscevo la squadra perché un paio di anni fa ho avuto la Supercoppa a Riad e ci siamo allenati nel centro sportivo dell’Al Hilal, abbiamo fatto la finale nello stadio della squadra. Ho buoni ricordi, spero di fare buone cose ancora. Sono nuovo, mi serviva un po’ di tempo per conoscere tutti, capire il sistema di gioco, sono super-felice della squadra e dei ragazzi. Mi hanno dato una grande mano, ringrazio tutti per come mi hanno accettato a partire dal primo giorno”.