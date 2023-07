Milinkovic, toccante saluto della Lazio e ko al debutto nell'Al-Hilal

Esordio con sconfitta per Sergej Milinovic Savic con la maglia dell'Al-Hilal. L'ex centrocampista della Lazio è entrato nel secondo tempo della sfida amichevole tra il suo club e la Dinamo Kiev, allenata da Lucescu. Il match si è chiuso con la vittoria degli ucraini per 1-0 (gol di Buyalskyy all'ottavo minuto). Il centrocampista serbo ha colpito un palo (ma a gioco fermo, perchè pizzicato in fuorigioco) nei minuti finali.