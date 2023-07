Lazio, l'erede di Milinkovic: Kamada e Samardzic dietro Zielinski

Lotito ha il colpo in canna, ma non lo rivela. Non è Zielinski , appeso a un filo per due motivi. L’incontro del suo agente con De Laurentiis , come rimbalza dal ritiro di Dimaro , ha ridotto le distanze e lo ha riavvicinato al rinnovo con il Napoli . Il prezzo del polacco resta alto, inavvicinabile per la Lazio : gli ultimi contatti telefonici con Aurelio sono stati infruttuosi, 30 milioni la richiesta contro l’offerta di 20 più 5 di bonus. Lotito ha declinato, battendo la ritirata, se strategica o meno si vedrà: di sicuro quei soldi per un ottimo giocatore di 29 anni, in scadenza 2024 e non paragonabile a Milinkovic , non li spende. L’attesa gli ha permesso di virare e lavorare su altri tre o quattro obiettivi, preparando possibili sorprese. Due sono certificate: Samardzic (Udinese) e Kamada (ex Eintracht) , svincolato di lusso inseguito da mezza Europa, sarebbe un gran colpo, ma occhio a evitare illusioni. Gli sta addosso l’ Atletico Madrid , concorrenza durissima, e non si può escludere il Borussia Dortmund , se non prenderà Sabitzer . Andiamo con ordine, partendo dal profilo più giovane.

Bloccato

Si tratta di Lazar Samardzic, 21 anni, serbo nato a Berlino, ex Lipsia, da due stagioni di proprietà dell’Udinese (59 presenze, 7 gol). Costa una ventina di milioni. E’ un centrocampista offensivo di enormi prospettive, forse non proprio quello che cercava Sarri, ma è entrato nella lista di tre o quattro nomi su cui la Lazio ha lavorato, in gran segreto e coperta dalla trattativa per Zielinski, nell’ultima settimana. Samardzic potrebbe anche essere stato bloccato da Lotito, che ostenta sicurezza e ha stabilito la priorità del mercato della Lazio: in ordine temporale acquisterà l’erede di Milinkovic, ceduto quasi due settimane fa agli arabi dell’Al Hilal. Mau e il suo staff, nel ritiro di Auronzo, sono tornati alla carica: gli hanno spiegato che Zielinski sarebbe preciso per le esigenze della Lazio, già conosce i movimenti e il calcio del tecnico ex Napoli, non avrebbe difficoltà di inserimento, mitigando i rimpianti per l’addio di Milinkovic. Lotito non ha detto no, ma neanche sì. Lavora su altri tavoli. Si potrebbe fare solo se il polacco non rinnovasse con il Napoli e DeLa abbassasse le pretese. Ci sarebbe, nell’agenda della Lazio, anche un altro giovane oltre a Samarzdic. Un nome tenuto segreto in attesa di sviluppi.

Svincolato

Per la Champions e l’eredità di Milinkovic serve qualcosa di più consistente e pronto. Così Lotito sta tentando il colpo a sorpresa. L’indiscrezione è relativa a Daichi Kamada, 26 anni, trequartista giapponese, protagonista al Mondiale di Doha, svincolato dall’Eintracht Francoforte. Lo seguiva il Milan, si era illuso di venire in Serie A, è rimasto bruciato. Lo aveva cercato anche la Roma e nelle ultime ore pare vicinissimo all’Atletico Madrid. Lo ha richiesto il Cholo. Kamada, ieri sera, non aveva ancora firmato per il club spagnolo e stava valutando anche la proposta del Borussia Dortmund, che gli permetterebbe di restare in Bundesliga e lo aveva avvicinato tre mesi fa. La Lazio gli ha fatto arrivare una manifestazione d’interesse, si è informata, ingolosita dall’occasione e ben sapendo le difficoltà dell’operazione. Intorno al giapponese (9 gol e 7 assist nell’ultimo campionato tedesco) c’è una concorrenza durissima. La pista legata all’austriaco Marcel Sabitzer, rientrato al Bayern dopo il prestito al Manchester United, porta invece verso il Borussia Dortmund.