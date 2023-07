Lotito e Sarri, la resa dei conti: quando ci sarà il confronto e tutti i punti sul tavolo

Incontro o scontro? È imminente il vertice Lotito Sarri , potrebbe svolgersi già stasera a Formello. Si sa come cambia velocemente l’agenda del presidente-senatore. Ieri era ancora a Cortina, è annunciato a Roma oggi. Sarri rientrerà da Castelfranco di Sopra, guiderà l’allenamento di ripresa alle 18. È possibile che si vedano a cena. Lotito non può giocare più col fuoco, il summit con il tecnico deve chiarire una volta per tutte le strategie da seguire e il loro rapporto, guastato dal modo in cui il presidente sta gestendo il mercato. Gli incontri svolti ad Auronzo non avevano portato a nulla. Sarri aveva ribadito di volere Zielinski e Berardi, attendeva l’esito del vertice Lotito-Cairo per Ricci (poi fallito) e aveva chiesto la conferma di Luca Pellegrini. Non è stato accontentato su nulla e si è visto recapitare proposte non condivise (il centrocampista Sow). Dal prossimo vertice deve nascere un nuovo patto, il più possibile coincidente per rinforzare la Lazio prima dell’inizio del campionato. Mau è stato chiaro : «Aspetto quattro colpi».

Lazio, la situazione in attacco

Un colpo è atteso in attacco. Sarri aveva chiesto Hudson-Odoi e Lotito aveva dato l’ok all’acquisto salvo poi rimangiarselo. Sono emersi dubbi in società rispetto alle condizioni fisiche dell’attaccante inglese, l’obiettivo è stato mollato. Hudson-Odoi è vicino al Fulham. In pole è balzato Karlsson dell’AZ Alkmaar, ma solo perché nella lista dei papabili sono rimasti pochi candidati. I contatti con gli agenti che lo rappresentano erano iniziati un mese fa, sono stati riallacciati. Si è chiarita la valutazione di Karlsson, balla intorno ai 15 milioni più bonus. Sarri lo ha valutato da vicino, lo svedese è stato protagonista della doppia sfida di Conference tra Lazio e AZ Alkmaar. Ne apprezzò subito le qualità e si appuntò il nome. Sabato è spuntato il profilo di Tete dello Shakhtar Donetsk, 23 anni, brasiliano, è in scadenza a dicembre. Punta a liberarsi nelle prossime settimane, si potrebbe tentare il colpo a zero. È rientrato dal doppio prestito all’Olympique Lione e al Leicester. Cerca una soluzione definitiva.

Gli altri nomi che ballano per il mercato della Lazio

A meno di candidature nuove, le soluzioni per rinforzare l’attacco sono poche. Politano non lascerà Napoli, per giorni è stato il favorito del tecnico in alternativa a Berardi. Ma Lotito non aveva affondato il colpo preferendo puntare su esterni giovani. Mau a maggio aveva indicato il nome di Gil del Tottenham, rientrato dal prestito al Siviglia. Ha 22 anni, è di nuovo in uscita. Può essere preso in prestito, per acquistarlo serve un’offerta da almeno 20 milioni. Ha 22 anni anche Gustav Tang Isaksen, ala del Midtjylland. La Lazio ha sfidato pure lui l’anno scorso, in Europa League. Il vertice delle prossime ore servirà per definire un nuovo piano per ogni ruolo da rinforzare. Sarri aspetta il sostituto di Milinkovic, un nuovo regista, una nuova ala e un nuovo terzino sinistro. Luca Pellegrini ha capito che il sogno di giocare nella Lazio è stato un sogno fugace. Sperava di essere richiamato soprattutto perché Sarri ha continuato a chiederne la conferma. Lotito ha interrotto i contatti con la Juve nonostante la disponibilità dei bianconeri a chiudere un nuovo prestito con riscatto fissato a 8 milioni e a coprire una buona parte dei 3 milioni di ingaggio che spettano al giocatore. Pellegrini a gennaio aveva già rinunciato a mezzo milione di euro pur di giocare nella Lazio. La pista è chiusa. La società riflette sull’arrivo di altri terzini. L’assalto a Mario Rui può partire solo se non rinnoverà con il Napoli. In corsa possono esserci Valeri della Cremonese e Doig del Verona. A Lotito e Sarri le ultime decisioni.