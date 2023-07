Lazio-Sow, c’è ancora attesa: cosa sta succedendo

ROMA - Ci pensa ancora, Djibril Sow. Nessuna chiamata alla Lazio, il telefono a Formello non ha mai squillato . I biancocelesti attendono una risposta, a questo punto positiva o negativa. Basta sapere qualcosa e, nel caso, avanzare un piano B. Nel fine settimana era in previsione una chiamata, ma nulla. Lotito e Sarri stasera si vedranno : sul tavolo anche e soprattutto questa situazione. Non si può aspettare in eterno.

Lazio, l’affare Sow è chiuso. Ma...

In Germania continuano a dare il Siviglia in pole per Sow. Gli andalusi però, non hanno ancora mosso passi concreti. La Lazio invece, eccome. Accordo con l’Eintracht per circa 14 milioni di euro. Allo svizzero contratto di cinque anni a 2,5 milioni a stagione. Il tempo è quasi scaduto, Lotito attende una risposta. Altrimenti si getterà su un altro obiettivo. Torreira, Ricci e Fred nomi già sfumati. Al 31 luglio è arrivato solo Castellanos. Sarri aspetta rinforzi.