Clamoroso, Luis Alberto rompe e sparisce: Lazio infuriata, ecco il motivo

ROMA - È ripartito il Grande Barnum di Formello. Caos di mercato, guerre intestine, il caso Luis Alberto che ammorba periodicamente. E’ riscoppiato ieri. Il Mago è svanito un’altra volta, ha saltato la doppia seduta di allenamento. Al contratto che non arrivava s’è aggiunto lo strappo per un vecchio premio non riconosciuto da Lotito, cifra pari a 140.000 euro. Questa è la ricostruzione che rimbalza da Formello. Luis lo rivendica, il presidente lo disconosce. È comunque una minuzia, fanno notare dalla Lazio, rispetto ai 4 milioni più bonus offerti allo spagnolo. Luis, per questione di principio, è insorto di nuovo a distanza di una settimana dall’ammutinamento di Auronzo. Non s’era allenato mercoledì 26 luglio, la sera prima s’era sfogato su Instagram. Era intervenuto Sarri per spingere Lotito ad accelerare sul rinnovo, inviato ai suoi agenti in fretta e furia per evitare che Luis saltasse l’amichevole del pomeriggio contro l’NK Bravo. Il rinnovo è rimasto inevaso, non è stato ancora restituito firmato. Mancavano dei dettagli da completare, è possibile che fossero mancanti anche questi 140.000 euro.