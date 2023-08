La Lazio: "Piena sintonia tra Lotito e Sarri sul mercato"

ROMA - "Piena sintonia", la Lazio ribadisce con fermezza in un comunicato ufficiale la sinergia tra Lotito e Sarri per quanto riguarda le scelte di mercato. Nessun problema, tecnico e presidente restano sulla stessa lunghezza d'onda anche dopo l'ultimo incontro di mercato andato in scena a Formello. Fino ad ora il club biancoceleste ha acquistato solamente Castellanos, il vice di Immobile, ma va a caccia del sostituto di Milinkovic e degli altri colpi per rinforzare la rosa. Il ritardo sul mercato preoccupa i tifosi, non Lotito, che rassicura tutti.