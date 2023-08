Lazio, Lotito prova a chiudere il doppio colpo: il quadro Ricci-Pellegrini

ROMA - Ricci e Pellegrini . Sono i due colpi che restano da centrare salvo ulteriori cessioni a centrocampo (di Basic in primis), favorirebbero l’arrivo di un’altra mezzala. Girano rumors, piovono smentite . I rumors: Lotito avrebbe già ricontattato Cairo, ex nemico giurato, per capire se la famosa offerta di cui si parla da giorni, da 20 milioni più bonus, totale di 25, può essere quella giusta . Venticinque milioni sembrava potessero bastare, poi s’è saputo che Cairo aspetta proposte da 25 milioni più 5 di bonus. Lotito in realtà ha due proposte in mente, una cash e una con Cancellieri contropartita aggiungendo 18 milioni. Il presidente valuta Cancellieri 10 milioni. Lotito aspetta un cenno da Cairo, se lo riceverà presenterà un’offerta ufficiale per chiudere il quarto colpo. Ricci aspetta notizie , ieri ha iniziato l’amichevole contro il Reims salvo uscire dopo 34 minuti. Al 29’ era stato colpito da un avversario, è rimasto in campo, zoppicava. Juric l’ha sostituito. Ha salvaguardato la sua incolumità per evitare infortuni, anche perché è un uomo mercato. E’ di nuovo caldo l’asse Lotito-Cairo. La prima offerta del presidente della Lazio non superava i 20 milioni (15 più 5). Cairo l’aveva rifiutata. Sarri ha continuato a insistere per Ricci, è il suo unico obiettivo . E Lotito è stato costretto a programmare il rilancio.

Lazio, a sorpresa su Pellegrini

Mancano il regista e il terzino all’appello. A sorpresa la Lazio è tornata su Luca Pellegrini. Sarri ha sempre chiesto il suo ritorno, la società era di parere differente. Lotito s’è dovuto allineare a Sarri e ha riallacciato contatti con la Juve. Potrebbe esserci un incontro o un appuntamento telefonico tra oggi e domani per intavolare l’operazione. Lotito punta al prestito, magari biennale, con obbligo di riscatto. La cifra è da definire, potrebbe aggirarsi attorno agli 8 milioni. Per chiudere l’affare così serve il rinnovo di Pellegrini con la Juve, è in scadenza nel 2025. Allungando il contratto potrebbe essere spalmato su più anni l’ingaggio attuale da 3 milioni netti, è un ostacolo al rientro alla Lazio. Anche in questo caso Lotito chiederebbe alla Juve di partecipare al pagamento dello stipendio. Se non si troverà accordo sul prestito biennale, si ragionerà sul prestito annuale, ma sempre con obbligo. Lo chiedono i bianconeri e anche il giocatore vuole una soluzione definitiva. Pellegrini aspetta e spera, ha rifiutato il Nizza, era pronto a pagargli l’intero ingaggio e ad acquistarlo dalla Juve. Tiene in piedi l’ipotesi Milan, può concretizzarsi se i rossoneri cederanno Ballo-Touré. Pellegrini sogna di tornare alla Lazio, pensava che il rientro fosse scontato e invece si era complicato fino a svanire. Nei giorni scorsi l’apertura e in settimana potrebbe esserci la svolta. La Lazio per settimane ha valutato Mario Rui, in bilico a Napoli per via del contratto non ancora rinnovato. E’ in scadenza nel 2025, non l’anno prossimo. Ma non veniva esclusa la partenza. Il manager di Mario Rui ha incontrato De Laurentiis sabato, non c’è stato accordo, si rivedranno. Ma Pellegrini è di nuovo in pole.

Lazio, il punto sulle cessioni

Lotito in settimana conta di chiudere due uscite. Una è Akpa Akpro, diviso tra Empoli e Verona. Aveva rifiutato il rientro in Toscana, ha riaperto a Corsi. L’altra è Cancellieri. Se non sarà inserito nell’affare Ricci potrà andare all’Empoli. Corsi lo vuole in prestito con il pagamento di parte dell’ingaggio, Lotito spinge per la cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto.