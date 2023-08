Lotito, appuntamento per Ricci. Intrigo Pellegrini-Mario Rui

Kamada, Isaksen e Ricci. Lotito chiuderà il weekend con due acquisti e proverà a centrare il terzo in settimana. E’ il più costoso. Il presidente riparlerà con Cairo, presenterà l’ultima offerta per il regista granata da 20 milioni più 5 di bonus. Spera di fare colpo. Cairo ha alzato la posta fino a 25 milioni più 5 di bonus. Non sono vicini, non sono lontani. Il Torino è ancora disposto ad ascoltare offerte, non ha tolto dal mercato Ricci. Ecco perché Lotito non ha perso le speranze di acquistarlo regalandolo a Sarri. E’ diventato il favorito. Venticinque-trenta milioni per un giocatore di 21 anni, l’operazione ha costi altissimi, ma vale tecnicamente. Ricci completerebbe il centrocampo, salvo altre cessioni. E’ in uscita Akpa Akpro, ha scelto l’Hellas Verona. Deve uscire Marcos Antonio, ma un altro posto può liberarlo solo Basic. Il croato dopo l’amichevole con l’Aston Villa ha ribadito di voler restare, per partire aspetta proposte da club di medio-alto livello. E non ci sono richieste. Il terzino.