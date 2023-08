Lazio, Pellegrini a un passo: ok dalla Juve, incontro a Formello con gli agenti

Lazio, trovata l'intesa con la Juve per Pellegrini

La Lazio stava valutando altre situazioni, aspettando la decisione della Juve, con cui Pellegrini ha un contratto fino al 2025 per 3 milioni, e del giocatore che già nella passata stagione aveva rinunciato a 600mila euro. Ora, dopo gli incontri degli ultimi giorni, la situazione sembra essersi sbloccata: trovata l'intesa con il club bianconero sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto. Ora l'incontro con gli agenti a Formello, per definire il contratto. Pellegrini è sempre più vicino al ritorno in biancoceleste, con la Lazio che continua a lavorare sul mercato.