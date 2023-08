Terzino Lazio, incontro per Kristiansen

Pellegrini, l’ora della decisione: dentro o fuori, prendere o lasciare l’offerta della Lazio al ribasso. Mario Rui e il suo agente rompono con il Napoli. E dalla Danimarca, via Inghilterra, spunta la candidatura di Victor Kristiansen, 21 anni, terzino sinistro del Leicester, appena retrocesso dalla Premier in Championship: ieri i suoi agenti, gli stessi di Isaksen , attaccante appena prelevato dal Midtjylland , erano a Formello per discuterne con la Lazio. Un altro serio candidato si aggiunge per Sarri, che chiede da due anni un laterale difensivo di piede sinistro. Chi prenderà Lotito? L’interrogativo è d’obbligo, la risposta prudente, sapendo come sia abituato a giocare su più tavoli. Ne ha aperti tre per l’esterno da aggiungere a Lazzari, Marusic e Hysaj.

Lazio, vertice per Kristiansen

La cronaca porta verso la novità, il nome a sorpresa, scoperto ieri, quasi omonimo del portiere destinato alla Fiorentina. Lo ha proposto e portato all’attenzione del club biancoceleste la Boutique Transfers di Marko Benes, l’agente danese che ieri ha chiuso l’affare Isaksen con la Lazio per 12 milioni più bonus. Kristiansen compirà 21 anni il 16 dicembre. Il Leicester, appena retrocesso, si libera dei contratti più costosi, accetta prestiti con riscatto, sta rivoluzionando la squadra. Il terzino sinistro, under 21 della Danimarca (8 presenze), era stato preso a gennaio dal Copenaghen per 4 milioni con un riscatto a 14: 12 presenze in Premier League e 2 in FA Cup nella seconda parte della stagione. In precedenza 73 presenze e 1 gol con il club in cui la Lazio del ds Tare aveva pescato Vavro. E’ giovane e in ascesa, non ha esperienza internazionale o la valutazione dell’ungherese Kerkez, ex Az Alkmaar acquistato dal Bournemouth. Chissà che ne pensa Sarri, per ora va segnalato l’incontro e la trattativa aperta con la società biancoceleste. Si tratta di un giovane da inserire con calma, invece servono certezze.

I contatti con Pellegrini

Mau era partito dall’idea di trattenere Luca Pellegrini, addestrato da inizio febbraio a fine campionato. Lotito ha fatto scadere l’opzione di riscatto e proposto alla Juve l’ipotesi di rinnovo del prestito. Il terzino romano, esperienza Champions con l’Eintracht, aspettava la Lazio ma ha già rinunciato nella passata stagione a 600 mila euro ed è sotto contratto con i bianconeri sino al 2025 per 3 milioni. A Formello gli chiedono di rinegoziare gli accordi firmati a gennaio. Sinora non ci sono stati sbocchi. L’ultimo contatto risale a una settimana fa e ci sarebbero stati ieri sera: l’interpretazione dipende dai punti di vista, le versioni non collimano. La Lazio, se Pellegrini non trova un altro club in cui giocare, può aspettare e nel frattempo valuta altre situazioni.

Mario Rui rompe col Napoli

Si sta aprendo il fronte Mario Rui, come già segnalato ieri. Il portoghese vorrebbe spalmare e prolungare di un anno con il Napoli il contratto in scadenza 2025 a 2,2 milioni di stipendio. Trattative infruttuose con ADL. Mario Giuffredi, il suo agente, ieri ha pubblicato una precisazione, spiegando il caso. «Dopo vari confronti con il presidente, credo che De Laurentiis non abbia riconosciuto il giusto valore al mio assistito. Se dovesse arrivare un’offerta, chiederemo la cessione. Se non dovesse arrivare un progetto convincente rimarremo e ci sarà un ulteriore giocatore scontento». Il caso desterà di sicuro la reazione di De Laurentiis, che certo non regala i suoi giocatori. La Lazio segue gli sviluppi. Si conosce la stima di Sarri per Mario Rui. Sino a ieri non erano state aperte trattative. Potrebbero servire 6-7 milioni per il cartellino del portoghese, 32 anni già compiuti, a cui bisognerebbe sottoporre un contratto triennale. Mica semplice.