Maximiano e l'appello a Sarri per lasciare la Lazio: "Liberatemi"

ROMA - La notizia: Maximiano ha chiesto la cessione, vuole essere liberato dalla Lazio e riprendere a giocare con continuità (e un posto da titolare) come ha ribadito a Sarri attraverso un colloquio avvenuto a Formello un paio di giorni fa. Il portoghese , entro domani, vorrebbe avere una risposta dalla società biancoceleste e dal tecnico , che ha bloccato l’ipotesi di cessione non avendo ancora garanzie su un sostituto (condiviso). Il portiere portoghese teme di perdere l’opportunità di tornare nella Liga , da cui si era allontanato la scorsa estate, quando aveva lasciato il Granada per 10,7 milioni, una cifra vicinissima alla clausola di rescissione. L’ Almeria (altro club governato dal fondo arabo Pif) è pronto a versare 9 milioni per il suo cartellino. Lotito è interessatissimo a chiudere l’operazione, potrebbe recuperare l’investimento quasi interamente e nei giorni scorsi attendeva la proposta scritta della società spagnola: era attesa nella notte e gli stessi rumours riguardavano l’interesse dell’ Al-Nassr per Luis Alberto .

Lazio, spunta Lloris

Si tratta di capire chi prenderà il posto di Maximiano e quando. Ieri è rimbalzata un’indiscrezione clamorosa dalla Francia. Fonti autorevolissime: Rmc e l’Equipe hanno riferito dei contatti in corso tra la Lazio e Hugo Lloris. Si tratta del campione del mondo e capitano della Francia, titolare anche nella finale di Doha con l’Argentina di Messi a dicembre, 145 presenze in carriera con i Bleu. Ha 36 anni e lascerà il Tottenham con una stagione di anticipo rispetto alla scadenza prevista nel 2024: 25 presenze nell’ultimo campionato di Premier, ma nelle ultime giornate non è più stato neppure convocato. In precedenza si era fermato per un lieve infortunio al ginocchio, ma qualcosa è successo nel rapporto con il club, disposto a liberarlo a coso zero. Lloris era stato proposto anche al Real Madrid e dopo l’infortunio di Courtois la pista si può riaprire in fretta. A proposito della Lazio, c’è un fondo di verità e anche una suggestione legata all’inizio della sua carriera: aveva 20 anni nel 2007, quando Caliendo, Sabatini e Lotito lo volevano portare a Formello al posto di Peruzzi (si era appena ritirato) e andavano incontro alla Champions con Rossi. Non se ne fece di niente, la società virò su Carrizo, poi bloccato dal passaporto, e ripiegò sul giovanissimo Muslera, rischiando di bruciarlo. Il posto da titolare lo prese Ballotta, a stagione iniziata, stabilendo il record di anzianità in Champions: scese in campo a Madrid all’età di 43 anni e 253 giorni.

I dubbi di Sarri

Sarri, rispetto all’opzione Lloris, ha mostrato perplessità: non sarebbe un vice, ma un titolare. Altra osservazione. Serve il profilo giusto per formare la coppia logica con Provedel, miglior portiere della Serie A, stesso livello di Vicario, preso dagli Spurs per rimpiazzare Lloris. Per lo stesso motivo a Formello è stata scartata l’opzione legata a Samir Handanovic, 39 anni, svincolato dall’Inter. Resiste, invece, la candidatura di Frederick Rönnow, danese, 31 anni, ex Eintracht Francoforte, in scadenza 2024 con l’Union Berlino. Stessi procuratori di Isaksen, costo limitato. Sarri non è convintissimo, ma le possibilità ci sono. Un altro nome dalla Germania, guarda un po’.