"Lazio, trattativa in corso per Lloris. Il Tottenham lo libera gratis"

PARIGI - La Lazio ha messo nel mirino su Hugo Lloris. Ne sono convinti in Francia, dove l'Equipe e altre testate, parlano di una trattativa avanzata tra il club biancoceleste e il portiere del Tottenham. Non solo. L'affare sarebbe a costo zero. Il club londinese, al momento impegnato nella telenovela Kane, lasciarebbe libero il portiere "per il servizio reso" nonostante un altro anno di contratto.