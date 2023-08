Lazio, Pellegrini firma: i dettagli e le cifre del contratto

Pellegrini torna a Formello

C’erano insomma tutti i presupposti per raggiungere l'epilogo di ieri sera, quando intorno alle 18 il calciatore si è presentato nel centro sportivo di Formello per mettere la firma sul nuovo contratto con il club biancoceleste. Torna a Roma con la formula del prestito biennale, con obbligo di riscatto che la società di Lotito eserciterà nel 2025. Al termine di questa scadenza, poi, si attiverà un nuovo biennale fino al 2027, con opzione di prolungamento al 2028. Ieri sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli, legati più che altro al congedo del ragazzo dal club bianconero. C'era bisogno di definire la buonuscita, o comunque le modalità per liquidare la parte restante dell'ingaggio da 3 milioni di euro a stagione che avrebbe percepito a Torino. Oggi sosterrà le visite mediche, poi si metterà a disposizione di Sarri in vista del match con il Lecce di domenica sera. Con il suo acquisto, che segue di poche ore quello di Rovella, sono state sistemate quasi tutte le criticità esposte dal tecnico al club nei numerosi confronti che si sono susseguiti nel corso dell’estate.

Lazio, c’è l’ipotesi Bonucci

Adesso, fatta eccezione per i discorsi relativi ai portieri e all'ipotesi Bonucci, ai margini della Juve e chiamato a valutare la pista Lazio o quella Union Berlino, ci potrebbe essere un altro movimento in entrata a centrocampo, a patto però che vengano chiuse delle operazioni in uscita oltre a quella di Cancellieri, passato all'Empoli. Dopo l'Udinese (e alcuni club francesi e inglesi), anche il Verona ha fatto un sondaggio per Basic. Per Marcos Antonio, invece, si è fatto avanti il Paok, che accontenterebbe il desiderio del brasiliano di restare in Europa. Se esce almeno una di queste due pedine, allora non è da escludere un altro investimento in mediana. Il nome in cima alla lista è quello di Matteo Guendouzi, classe 1999 del Marsiglia: è in scadenza a giugno 2025, ha una valutazione di circa 20 milioni e piace per la duttilità e la fisicità. In alternativa c'è poi l’olandese Mats Wieffer (stessa età del francese), di proprietà del Feyenoord: il costo del suo cartellino è più basso, circa 12 milioni, e potrebbe rappresentare un piano B nel caso in cui non si riuscisse a raggiungere un accordo per l'ex centrocampista dell'Arsenal.