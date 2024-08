Lazio, ufficiale il colpo Dia: il comunicato del club

ROMA - Colpo Lazio nel reparto offensivo: Boulaye Dia è un nuovo giocatore biancoceleste. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club capitolino annuncia l'acquisto dell'ex attaccante della Salernitana. Dopo aver svolto le visite mediche e firmato il contratto, il classe 1996 si metterà subito a disposizione di Marco Baroni in vista del debutto in Serie A in programma allo stadio Olimpico domenica 18 agosto alle 20:45 contro il neopromosso Venezia.